Молодёжный КМ: «Красная Армия» обыграла «Снежных Барсов», «Авто» — «Ригу»
Завершились очередные матчи молодёжного Кубка мира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Авто» одержал уверенную победу над ХК «Рига» со счётом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юрий Муравьёв, сделавший дубль, а также Антон Кошелев, Владимир Кузнецов и Владислав Бухаров. Единственный гол рижан забил Даниэль Берзиньш.
«Красная Армия» разгромила «Снежных Барсов» со счётом 7:2, проигрывая по ходу встречи в две шайбы.
У «армейцев» отличились Егор Филин, оформивший дубль, а также Никита Макеев, Никита Ртищев, Михаил Мещеряков, Павел Карнаухов и Даниил Лобанов. Голы казахстанской команды на счету Артура Гатиятова и Батырлана Муратова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter