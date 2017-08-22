К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Авто» одержал уверенную победу над ХК «Рига» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юрий Муравьёв, сделавший дубль, а также Антон Кошелев, Владимир Кузнецов и Владислав Бухаров. Единственный гол рижан забил Даниэль Берзиньш.

«Красная Армия» разгромила «Снежных Барсов» со счётом 7:2, проигрывая по ходу встречи в две шайбы.

У «армейцев» отличились Егор Филин, оформивший дубль, а также Никита Макеев, Никита Ртищев, Михаил Мещеряков, Павел Карнаухов и Даниил Лобанов. Голы казахстанской команды на счету Артура Гатиятова и Батырлана Муратова.