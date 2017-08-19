Украина сдавала матчи! Признались сами спортсмены
Сенсационные признания сделали украинские хоккеисты: на последнем чемпионате мира они сдавали матч!
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Сразу два хоккеиста сборной Украины признались в сдаче матча. Речь идет об игре с командой Кореи на чемпионате мира 2017 года. Напомним, что Украина играет не в высшем дивизионе, а в дивизионе 1A.
Как сообщает украинское издание «Обозреватель», в их распоряжение попали расписки голкипера Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы.
Согласно этому документы игроки обязались вернуть по $30 тысяч, если не выполнят поставленную задачу. В расписке отдельно отмечается, что украинская команда должна не просто проиграть корейцам, а проиграть с минимальной с разницей, то есть в две и более шайбы проигрывать было нельзя.
Игра прошла 28 апреля и завершилась победой Кореи со счетом 2:1 в серии буллитов. Стоит отметить, что для сборной Украины, которая к тому моменту уже вылетела во второй дивизион, эта встреча ничего не решала.
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