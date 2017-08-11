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11 августа 2017, 17:30 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Женский юниорский чемпионат мира по хоккею-2018 пройдет в Дмитрове

МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Подмосковный Дмитров примет женский юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки не старше 18 лет) в 2018 году, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В мае конгресс IIHF передал России право организации турнира, а теперь стали известны место и даты проведения соревнований.

Турнир пройдет 6—13 января в Дмитрове на ледовой арене вместительностью 2,5 тысячи человек, осталось получить формальное официальное одобрение конгресса IIHF в сентябре.

В чемпионате мира примет участие восемь команд, разделенные на две группы. Сборная России сыграет в группе А с канадками, американками и шведками. Команды, занявшие первые два места в группе, напрямую пройдут в полуфинал, третья и четвертая поспорят за место в квартете сильнейших с двумя лучшими командами группы В (Финляндия, Чехия, Швейцария, Германия).
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