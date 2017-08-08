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8 августа 2017, 12:32 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Сборная России по хоккею сыграет с французами в первом матче ЧМ-2018

ТАСС, 8 августа. Сборная России встретится с командой Франции в первом матче чемпионата мира по хоккею 2018 года, который пройдет в Дании. Календарь соревнований опубликован на официальном сайте турнира.

Матч Россия — Франция пройдет 4 мая.

Команда России сыграет в группе А, матчи которой пройдут в Копенгагене. 6 мая россияне встретятся с австрийцами, 7 мая — с белорусами, 10 мая — с чехами, 12 мая — со швейцарцами, 14 мая — со словаками, 15 мая — с действующими чемпионами мира шведами.

В группе B (матчи пройдут в Хернинге) выступят команды Дании, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Канады, США и Южной Кореи.

Шестнадцать команд разбиты на две группы. По четыре лучшие команды в каждой из групп выйдут в плей-офф.

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