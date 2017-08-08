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8 августа 2017, 12:25 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Прессбол

Сборная Беларуси сыграет с командами Швеции, Франции и России на старте чемпионата мира-2018

Опубликовано расписание матчей группового раунда чемпионата мира-2018, который пройдет в Дании. Сборная Беларуси на старте турнира сыграет с командой Швеции. Завершит предварительный раунд наша национальная команда поединком со словаками.

Опубликовано расписание матчей группового раунда чемпионата мира-2018 который пройдет в Дании. Сборная <span class=error>Беларуси</span> на старте турнира сыграет с командой Швеции. Завершит предварительный раунд наша национальная команда поединком со словаками. Увеличить
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ЧМ-2018. Группа «А» (Копенгаген). Расписание матчей сборной Беларуси
4 мая. Швеция — Беларусь
5 мая. Франция — Беларусь
7 мая. Беларусь — Россия
9 мая. Швейцария — Беларусь
11 мая. Беларусь — Чехия
12 мая. Австрия — Беларусь
15 мая. Беларусь — Словакия.

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