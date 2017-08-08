Сборная Беларуси сыграет с командами Швеции, Франции и России на старте чемпионата мира-2018
Опубликовано расписание матчей группового раунда чемпионата мира-2018, который пройдет в Дании. Сборная Беларуси на старте турнира сыграет с командой Швеции. Завершит предварительный раунд наша национальная команда поединком со словаками.
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ЧМ-2018. Группа «А» (Копенгаген). Расписание матчей сборной Беларуси
4 мая. Швеция — Беларусь
5 мая. Франция — Беларусь
7 мая. Беларусь — Россия
9 мая. Швейцария — Беларусь
11 мая. Беларусь — Чехия
12 мая. Австрия — Беларусь
15 мая. Беларусь — Словакия.
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