«Красная Армия» сыграет в группе с МОДО на молодежном Кубке мира по хоккею

«Красная Армия», МОДО, «Тршинец» и «Снежные Барсы» попали в группу Б, матчи которой состоятся в Верхней Пышме. «Авто» (Екатеринбург), «Йокерит» (Финляндия), «Давос» (Швейцария) и ХК «Рига» (Латвия) попали в группу А, команды будут проводить матчи в Екатеринбурге.

Матчи группового раунда назначены на 19—22 августа , четвертьфиналы — на 24-е, полуфиналы — на 26-е, финал и матч за третье место — на 27-е.