«Красная Армия» сыграет в группе с МОДО на молодежном Кубке мира по хоккею
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Московский хоккейный клуб «Красная Армия» получил в соперники шведский клуб МОДО, чешский «Тршинец» и казахстанскую команду «Снежные Барсы» на групповой стадии Кубка мира среди молодежных клубных команд, который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме, сообщается в пресс-релизе МХЛ.
«Красная Армия», МОДО, «Тршинец» и «Снежные Барсы» попали в группу Б, матчи которой состоятся в Верхней Пышме. «Авто» (Екатеринбург), «Йокерит» (Финляндия), «Давос» (Швейцария) и ХК «Рига» (Латвия) попали в группу А, команды будут проводить матчи в Екатеринбурге.
Матчи группового раунда назначены на
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