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7 августа 2017, 16:57 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

«Красная Армия» сыграет в группе с МОДО на молодежном Кубке мира по хоккею

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Московский хоккейный клуб «Красная Армия» получил в соперники шведский клуб МОДО, чешский «Тршинец» и казахстанскую команду «Снежные Барсы» на групповой стадии Кубка мира среди молодежных клубных команд, который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме, сообщается в пресс-релизе МХЛ.

«Красная Армия», МОДО, «Тршинец» и «Снежные Барсы» попали в группу Б, матчи которой состоятся в Верхней Пышме. «Авто» (Екатеринбург), «Йокерит» (Финляндия), «Давос» (Швейцария) и ХК «Рига» (Латвия) попали в группу А, команды будут проводить матчи в Екатеринбурге.

Матчи группового раунда назначены на 19—22 августа, четвертьфиналы — на 24-е, полуфиналы — на 26-е, финал и матч за третье место — на 27-е.
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