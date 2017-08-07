Главный тренер сборной Италии по хоккею Стефан Маир покинул свой пост
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Главный тренер сборной Италии по хоккею Стефан Маир ушел в отставку, сообщается на официальном сайте Итальянской федерации ледовых видов спорта (FISG).
В заявлении FISG говорится, что федерация уже начала поиски нового главного тренера для национальной команды.
Маир возглавил сборную Италии в 2014 году. На чемпионате мира-2017 команда под его руководством проиграла все семь матчей на групповом этапе, в том числе против сборной России (1:10), и вылетела из элитного дивизиона.
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