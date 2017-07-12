Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/30364489/
12 июля 2017, 15:23 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Тед Нолан возглавил сборную Польши

Канадский специалист Тед Нолан возглавил сборную Польши.

Последним местом работы Нолана был клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» в сезоне-2014/15. Также он возглавлял «Сэйбрз» в 1995—1997 годах. Также Нолан возглавлял в НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Специалист завоевал награду «Джек Адамс Эворд». На международном уровне он возглавлял сборную Латвии в 2011—2014 годах. Наивысшее достижение — четвертьфинал Олимпиады в Сочи.

Руководство федерации связывалось с Игорем Захаркиным, который уже руководил сборной Польши в 2012—2014 годах, но в настоящее время возглавляет команду КХЛ «Югра».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера