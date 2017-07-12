Тед Нолан возглавил сборную Польши

Последним местом работы Нолана был клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» в сезоне-2014/15. Также он возглавлял «Сэйбрз» в 1995—1997 годах. Также Нолан возглавлял в НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Специалист завоевал награду «Джек Адамс Эворд». На международном уровне он возглавлял сборную Латвии в 2011—2014 годах. Наивысшее достижение — четвертьфинал Олимпиады в Сочи.

Руководство федерации связывалось с Игорем Захаркиным, который уже руководил сборной Польши в 2012—2014 годах, но в настоящее время возглавляет команду КХЛ «Югра».