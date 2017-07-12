Женская сборная России завершила сбор в Новогорске

В течение двух недель команда Алексея Чистякова занимались на общую силу и выносливость, тренировки проходили на льду и на земле. Также внимание уделялось игровым видам спорта — гандболу и флорболу.



«Завершившийся сбор является подготовительным к предстоящему сезону. Как таковых нагрузок на нём не было, это втягивающий этап. Мы хорошо поработали, тренерский штаб посмотрел, кто чем дышит после отпуска, кто в каком состоянии пришёл, протестировали игроков и подготовили их к серьёзной работе, которая будет продолжаться в клубах в течение всего сезона.



В основном работали над общей выносливостью и силой, также уделили внимание игровой направленности. Состав на этом сборе значительно омолодился. Мы вызвали несколько игроков, недавно перешедших из “молодёжки”, а также некоторых новых игроков, которые впервые призываются под знамёна сборной. Присматриваемся к ним, к тому, как они работают, и какое у них игровое мышление. Смотрим, кого помимо предыдущего поколения можно привлекать и подключать к основному составу, с кем нам входить в новый сезон.



Ближайший турнир у нас — Евротур в Швеции, который пройдёт с 24 по 27 августа. Так как у всех команд будет идти предсезонная подготовка, сбор перед ним будет усечённым — всего три дня, сразу после этого — вылет в Швецию. Возьмём с собой часть новых игроков, посмотрим их конкурентоспособность. Будем постепенно привлекать как новых, так и опытных игроков, искать оптимальные сочетания, с кем нам двигаться в олимпийском направлении», — цитирует главного тренера сборной Алексея Чистякова официальный сайт ФХР.