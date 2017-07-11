Вудкрофт покинул сборную Беларуси, контракт с тренером расторгнут
Федерация хоккея Беларуси по соглашению сторон расторгла контракт с ассистентом главного тренера национальной сборной Беларуси Крэйгом Вудкрофтом.
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Об этом информирует официальный сайт ФХРБ.
В прошлом сезоне специалист также возглавлял базовый клуб сборной — минское «Динамо». Команда заняла пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и в первом раунде
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