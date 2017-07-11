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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/30349769/
11 июля 2017, 13:13 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Вудкрофт покинул сборную Беларуси, контракт с тренером расторгнут

Федерация хоккея Беларуси по соглашению сторон расторгла контракт с ассистентом главного тренера национальной сборной Беларуси Крэйгом Вудкрофтом.

Федерация хоккея <span class=error>Беларуси</span> по соглашению сторон расторгла контракт с ассистентом главного тренера национальной сборной <span class=error>Беларуси</span> <span class=error>Крэйгом</span> Вудкрофтом. Увеличить
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Об этом информирует официальный сайт ФХРБ.

В прошлом сезоне специалист также возглавлял базовый клуб сборной — минское «Динамо». Команда заняла пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и в первом раунде плей-офф уступила «Локомотив». Ранее Вудкрофт покинул команду КХЛ, его место занял Горди Дуайер.

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