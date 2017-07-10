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10 июля 2017, 11:38 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Тед Нолан может возглавить сборную Польши, федерация связывалась и с Захаркиным

Канадский специалист Тед Нолан может возглавить сборную Польши.

Об этом информирует Hokej.net. Руководство польской федерации хоккея уже провело переговоры с 59-летним специалистом.

Последним местом работы Нолана был клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» в сезоне-2014/15. Также он возглавлял «Сэйбрз» в 1995—1997 годах. Также Нолан возглавлял в НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Специалист завоевал награду «Джек Адамс Эворд». На международном уровне он возглавлял сборную Латвии в 2011—2014 годах. Наивысшее достижение — четвертьфинал Олимпиады в Сочи.

Сообщается также, что руководство федерации связывалось с Игорем Захаркиным, который уже руководил сборной Польши в 2012—2014 годах, но в настоящее время возглавляет команду КХЛ «Югра».
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