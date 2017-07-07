Хоккеист Капризов заявил, что не обижается на сборную РФ из-за непопадания на ЧМ
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов заявил, что у него не осталось никаких обид на сборную России по хоккею из-за непопадания в окончательный состав на чемпионат мира 2017 года.
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На прошедшем в Кельне и Париже
«На сборную никаких обид не осталось. Все хорошо. С тренером тоже хорошо расстались, все нормально», — сказал Капризов журналистам.
«Надо стараться и выкладываться (чтобы попасть в олимпийский состав национальной команды), все будет зависеть от меня», — добавил форвард.
Капризов является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2016 года и бронзовым призером молодежного чемпионата мира-2017. Игроком ЦСКА 20-летний форвард стал в мае, перейдя из уфимского «Салавата Юлаева».
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