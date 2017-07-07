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7 июля 2017, 13:42 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Хоккеист Капризов заявил, что не обижается на сборную РФ из-за непопадания на ЧМ

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов заявил, что у него не осталось никаких обид на сборную России по хоккею из-за непопадания в окончательный состав на чемпионат мира 2017 года.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника <span class=error>Столбунова</span>.</em> Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов заявил что у него не осталось никаких обид на сборную России по хоккею <nobr>из-за </nobr>непопадания в окончательный состав на чемпионат мира 2017 года. Увеличить
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На прошедшем в Кельне и Париже 5—21 мая чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые награды. В составе национальной команды на турнир прилетели 28 хоккеистов, но в начальную заявку попали только 22 игрока (всего в заявку можно включить 25 человек). Капризов оказался в числе тех, кто остался вне начальной заявки.

«На сборную никаких обид не осталось. Все хорошо. С тренером тоже хорошо расстались, все нормально», — сказал Капризов журналистам.

«Надо стараться и выкладываться (чтобы попасть в олимпийский состав национальной команды), все будет зависеть от меня», — добавил форвард.

Капризов является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2016 года и бронзовым призером молодежного чемпионата мира-2017. Игроком ЦСКА 20-летний форвард стал в мае, перейдя из уфимского «Салавата Юлаева».

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