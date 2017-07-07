Хоккеист Капризов заявил, что не обижается на сборную РФ из-за непопадания на ЧМ

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На прошедшем в Кельне и Париже 5—21 мая чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые награды. В составе национальной команды на турнир прилетели 28 хоккеистов, но в начальную заявку попали только 22 игрока (всего в заявку можно включить 25 человек). Капризов оказался в числе тех, кто остался вне начальной заявки.

«На сборную никаких обид не осталось. Все хорошо. С тренером тоже хорошо расстались, все нормально», — сказал Капризов журналистам.

«Надо стараться и выкладываться (чтобы попасть в олимпийский состав национальной команды), все будет зависеть от меня», — добавил форвард.

Капризов является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2016 года и бронзовым призером молодежного чемпионата мира-2017. Игроком ЦСКА 20-летний форвард стал в мае, перейдя из уфимского «Салавата Юлаева».