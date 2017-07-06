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6 июля 2017, 15:02 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Sports.kz

«Снежные Барсы» примут участие в Кубке мира среди молодежных клубных команд

Стали известны участники седьмого Кубка мира среди молодёжных клубных команд, который пройдёт с 19 по 27 августа в двух городах Свердловской области — Екатеринбурге и Верхней Пышме.

Стали известны участники седьмого Кубка мира среди молодёжных клубных команд который пройдёт с 19 по 27 августа в двух городах Свердловской области — Екатеринбурге и Верхней Пышме. Увеличить
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В этом году в турнире примут участие восемь команд из семи стран: Казахстана, Латвии, России, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

По традиции в турнире принимают участие клубные команды молодёжных чемпионатов хоккейных стран мира. Россию представят обладатель Кубка Харламова — московская «Красная Армия», а также екатеринбургский клуб «Авто», на арене которого будет соревноваться группа А. Помимо двух российских клубов Молодёжную хоккейную лигу будут представлять прошлогодний бронзовый призёр Кубка мира — казахстанский клуб «Снежные Барсы», а также ХК «Рига» из Латвии.

Зарубежные хоккейные школы представляют ещё четыре команды из разных стран. Финский «Йокерит» играет в молодёжной финской СМ-Лиге и во второй раз примет участие в Кубке мира. В прошлом году команда заняла на турнире четвёртое место. Чешский «Тршинец» — финалист молодёжной чешской лиги минувшего сезона и дебютант Кубка мира. Также впервые в турнире примет участие шведская команда «МОДО», действующий обладатель главного трофея шведской молодёжной суперэлитной серии. «Давос» — четырёхкратный чемпион швейцарской молодёжной элитной лиги. В минувшем сезоне команда остановилась на стадии четвертьфинала.

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Определились участники Кубка мира по хоккею среди молодёжных клубных команд

Определились участники Кубка мира по хоккею среди молодёжных клубных команд

Стали известны участники седьмого Кубка мира среди молодёжных клубных команд, который пройдёт с 19 по 27 августа в двух городах Свердловской области — Екатеринбурге и Верхней Пышме, информирует официальный сайт МХЛ.
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