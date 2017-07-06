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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/30301283/
6 июля 2017, 12:35 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Определились участники Кубка мира по хоккею среди молодёжных клубных команд

Стали известны участники седьмого Кубка мира среди молодёжных клубных команд, который пройдёт с 19 по 27 августа в двух городах Свердловской области — Екатеринбурге и Верхней Пышме, информирует официальный сайт МХЛ.

Стали известны участники седьмого Кубка мира среди молодёжных клубных команд который пройдёт с 19 по 27 августа в двух городах Свердловской области — Екатеринбурге и Верхней Пышме информирует официальный сайт <span class=error>МХЛ</span>. Увеличить
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В этом году в турнире примут участие восемь команд из семи стран: Казахстана, Латвии, России, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

По традиции в турнире принимают участие клубные команды молодёжных чемпионатов хоккейных стран мира. Россию представят обладатель Кубка Харламова — московская «Красная Армия», а также екатеринбургский клуб «Авто», на арене которого будет соревноваться группа А. Помимо двух российских клубов Молодёжную хоккейную лигу будут представлять прошлогодний бронзовый призёр Кубка мира — казахстанский клуб «Снежные Барсы», а также ХК «Рига» из Латвии.

Зарубежные хоккейные школы представляют ещё четыре команды из разных стран. Финский «Йокерит» играет в молодёжной финской СМ-Лиге и во второй раз примет участие в Кубке мира. В прошлом году команда заняла на турнире четвёртое место. Чешский «Тршинец» — финалист молодёжной чешской лиги минувшего сезона и дебютант Кубка мира. Также впервые в турнире примет участие шведская команда «МОДО», действующий обладатель главного трофея шведской молодёжной суперэлитной серии. «Давос» — четырёхкратный чемпион швейцарской молодёжной элитной лиги. В минувшем сезоне команда остановилась на стадии четвертьфинала.
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