Определились участники Кубка мира по хоккею среди молодёжных клубных команд
Стали известны участники седьмого Кубка мира среди молодёжных клубных команд, который пройдёт с 19 по 27 августа в двух городах Свердловской области — Екатеринбурге и Верхней Пышме, информирует официальный сайт МХЛ.
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В этом году в турнире примут участие восемь команд из семи стран: Казахстана, Латвии, России, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
По традиции в турнире принимают участие клубные команды молодёжных чемпионатов хоккейных стран мира. Россию представят обладатель Кубка Харламова — московская «Красная Армия», а также екатеринбургский клуб «Авто», на арене которого будет соревноваться группа А. Помимо двух российских клубов Молодёжную хоккейную лигу будут представлять прошлогодний бронзовый призёр Кубка мира — казахстанский клуб «Снежные Барсы», а также ХК «Рига» из Латвии.
Зарубежные хоккейные школы представляют ещё четыре команды из разных стран. Финский «Йокерит» играет в молодёжной финской
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