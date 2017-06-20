Действующие чемпионы мира шведские хоккеисты встретились с полицейскими
Хоккеисты сборной Швеции посетили полицейское управление региона Стокгольм.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© AFP 2017
Шведская национальная команда является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2017 шведы переиграли канадцев.
Сотрудники полиции, а также члены их семей встретились с хоккеистами сборной Швеции, смогли сфотографироваться с трофеем и золотыми медалями и задать свои вопросы. Национальный комиссар полиции Дэн Элиассон и руководитель оперативного подразделения в Стокгольме Эрик Уидстранд, а также хоккейный функционер Улоф Остблом выступили с речами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter