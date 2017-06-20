Действующие чемпионы мира шведские хоккеисты встретились с полицейскими

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Шведская национальная команда является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2017 шведы переиграли канадцев.

Сотрудники полиции, а также члены их семей встретились с хоккеистами сборной Швеции, смогли сфотографироваться с трофеем и золотыми медалями и задать свои вопросы. Национальный комиссар полиции Дэн Элиассон и руководитель оперативного подразделения в Стокгольме Эрик Уидстранд, а также хоккейный функционер Улоф Остблом выступили с речами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="sv" dir="ltr">Tre Kronor hyllades igår av polisanställda med familjer hos IPA. Vet du exempelvis vilken som är Läcks favoritpizza? <a href="https://t.co/5WBfpaRxUy">https://t.co/5WBfpaRxUy</a> <a href="https://t.co/ChvjExn3WG">pic.twitter.com/ChvjExn3WG</a></p>— Tre Kronor (@Trekronorse) <a href="https://twitter.com/Trekronorse/status/877083233070063616">20 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>