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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/30129794/
20 июня 2017, 12:19 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Действующие чемпионы мира шведские хоккеисты встретились с полицейскими

Хоккеисты сборной Швеции посетили полицейское управление региона Стокгольм.

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© AFP 2017

Шведская национальная команда является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2017 шведы переиграли канадцев.

Сотрудники полиции, а также члены их семей встретились с хоккеистами сборной Швеции, смогли сфотографироваться с трофеем и золотыми медалями и задать свои вопросы. Национальный комиссар полиции Дэн Элиассон и руководитель оперативного подразделения в Стокгольме Эрик Уидстранд, а также хоккейный функционер Улоф Остблом выступили с речами.

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