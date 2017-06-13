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13 июня 2017, 18:17 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Шведские игроки поделились премией за победу на ЧМ с теми, кто не попал в состав

Игроки сборной Швеции, завоевавшие золотые медали чемпионата мира по хоккею 2017 года, решили поделиться премией с хоккеистами, которые не попали в окончательный состав на турнир.

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Об этом сообщает Aftonbladet.

ИИХФ выделила сборной Швеции 10 млн крон за победу на турнире. Эти деньги пойдут на развитие хоккея в стране. Кроме того, за золотую награду ЧМ игроки сборной получили в общей сложности 3,1 млн крон от федерации хоккея Швеции.

Капитан команды и его ассистенты — Джоэль Лундквист, Виктор Хедман и Габриэль Ландеског решили распределить деньги среди всех хоккеистов, включая тех, кто не попал в окончательный состав на турнир. 25 человек, завоевавших золото, получат по 120 тыс. крон, ещё 120 тыс. разделят между Калле Розеном, Марио Кемпе и Никласом Сведбергом.

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