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13 июня 2017, 12:59 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Юдзи Ивамото — первый за 20 лет доморощенный главный тренер сборной Японии

Юдзи Ивамото назначен главным тренером сборной Японии по хоккею.

Об этом инфрмирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Ивамото — первый за 20 лет доморощенный главный тренер национальной команды после Масару Сейно. Японцы упустили возможность подняться в дивизион А чемпионатов мира.

«Мы будем строить новую команду. Я хочу построить команду, агрессивно действующую как в атаке, так и в обороне. Буду делать ставку на игроков, для которых команда превыше всего. Нам предстоит пройти долгий путь», — прокомментировал своё назначение тренер.

Сборная Японии
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