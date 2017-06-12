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12 июня 2017, 11:18 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Vesti.kz

Хоккеисты сборной Казахстана прошли сборы у экс-тренера «Барыса» Эдуарда Занковца

Хоккеисты сборной Казахстана прошли сборы у экс-тренера «Барыса» и национальной команды Эдуарда Занковца, сообщает «Шайба.kz».

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Так, в тренировочном лагере Pro Camp в Минске побывали Иван Кучин, Никита Михайлис и Мадияр Ибрайбеков. Также на сборах работали бывшие тренеры «Барыса» Владислав Занковец и Андрей Кудин.

Напомним, Занковец возглавил «Барыс» в сентябре 2016 года. В прошедшем сезоне астанинский клуб дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где проиграл будущему финалисту — магнитогорскому «Металлургу» (0:4).

В конце 2016 года Занковец возглавил и сборную Казахстана. Команда под его руководством заняла третье место на чемпионате мира в первом дивизионе в Киеве и не смогла вернуться в элиту. Еще до окончания турнира тренер заявил, что покидает свой пост.

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