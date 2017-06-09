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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/30032622/
9 июня 2017, 17:30 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Утка — талисман чемпионата мира-2018

Официальным талисманом чемпионата мира по хоккею-2018, который пройдет в Дании, избрана утка, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Официальным талисманом чемпионата мира по хоккею-2018 который пройдет в Дании избрана утка сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Международной федерации хоккея (<span class=error>ИИХФ</span>). Увеличить
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Автор маскота при создании вдохновлялся сказкой известного датского писателя Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок». ИИХФ начала голосование по определению имени утенка. Варианты: Герой, Дакли, СлэпДак и Гадкий утенок.

— Лебедь — национальная птица Дании, а трансформация героя «Гадкого утенка» похожа на трансформацию датского хоккея в течение последних 15−20 лет, — отметил генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Энвер Хансен. — Наша национальная команда была в низших дивизионах, а теперь регулярно соревнуется с 16-ю лучшими сборными.
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