Калюжный: Ожидания от сборной Беларуси были значительно завышены
Бывший нападающий сборной Беларуси Алексей Калюжный рассказал о том, каким видит уровень своей национальной команды и чего от неё можно ожидать на чемпионатах мира.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Сначала были большие ожидания, значительно завышенные. И понятно, что после таких ожиданий, особенно подогретых словами Дэйва Льюиса про борьбу за медали в ближайшей перспективе, результат воспринимается как провал. Но нужно трезво оценивать ситуацию и смотреть на вещи объективно. На данный момент в сборной нет ни одного хоккеиста, который играл бы в НХЛ. И при этом мы хотим опередить команды, в которых собраны мастера более высокого класса.
Каждый хоккеист в нашей команде знает, какой у него уровень. И понимает, что, если бы он был на уровне первых восьми команд, он скорее всего играл бы
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