Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/30009815/
7 июня 2017, 19:03 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Калюжный: Ожидания от сборной Беларуси были значительно завышены

Бывший нападающий сборной Беларуси Алексей Калюжный рассказал о том, каким видит уровень своей национальной команды и чего от неё можно ожидать на чемпионатах мира.

Бывший нападающий сборной Беларуси Алексей Калюжный рассказал о том каким видит уровень своей национальной команды и чего от неё можно ожидать на чемпионатах мира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сначала были большие ожидания, значительно завышенные. И понятно, что после таких ожиданий, особенно подогретых словами Дэйва Льюиса про борьбу за медали в ближайшей перспективе, результат воспринимается как провал. Но нужно трезво оценивать ситуацию и смотреть на вещи объективно. На данный момент в сборной нет ни одного хоккеиста, который играл бы в НХЛ. И при этом мы хотим опередить команды, в которых собраны мастера более высокого класса.

Каждый хоккеист в нашей команде знает, какой у него уровень. И понимает, что, если бы он был на уровне первых восьми команд, он скорее всего играл бы где-нибудь в НХЛ или как минимум был бы на ведущих позициях в клубах КХЛ. На этот момент что есть, то есть. Так, при определённом стечении обстоятельств, при доле удачи и везения, при хорошем физическом состоянии, показать несколько хороших матчей и попасть в восьмёрку, в принципе, возможно. Два года назад мы выходили в четвертьфинал в чешской Остраве, но утверждать, что это закономерность, пока нельзя. Сегодня наш уровень таков, каков он есть», — приводит слова Калюжного «Радыё Свабода».

Сборная Беларуси
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Грабовский: Дело в менталитете Беларуси, сборной нужно биться со всеми

Грабовский: Дело в менталитете Беларуси, сборной нужно биться со всеми

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» и сборной Беларуси Михаил Грабовский поделился мнением о критике национальной команды от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который резко отозвался о результатах ЧМ-2017.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото