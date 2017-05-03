Роман Любимов: Играть по семь минут за матч — это тяжелая роль
Форвард «Филадельфии» Роман Любимов после представления сборной России в Новогорске дал интервью обозревателю «Советского спорта».
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— Что было самым сложным в НХЛ для вас, как для новичка? Вы давали интервью нашей газете в тренировочном лагере, рассказывая, что в этой лиге просто сумасшедшие скорости.
— Да, уровень в НХЛ повыше. Не просто так говорят, что там собраны лучшие игроки. А еще нужно воспринимать английскую речь, чтобы быстро ориентироваться на льду и понимать тренера в раздевалке. Но бывает, что в голове переводишь — сначала
— Но ведь вы усердно учили английский.
— Да, очень старался. Кучу приложений скачал на телефон. Все очень классные. Но буквально
— Какую роль вам отводили в «Филадельфии»? Третье звено, таскать рояль.
— Чаще я выступал в четвертом звене. В большинстве матчей получал 5−7 минут игрового времени.
На самом деле это тяжелая роль. Ты выходишь — и не просто семь минут играешь. Тебе дают время в начале периода. Потом сидишь на лавке, мерзнешь. Немного выпустят в серединке, потом — в конце. Все отрезки разбиты. И одна из главных задач была в том, чтобы дать отдых хоккеистам первого звена.
— Однажды я разговаривал с Евгением Малкиным, и он сказал, что хуже Филадельфии в хоккейном смысле для него города нет. Там такие горячие болельщики, что бросают в игроков «Питтсбурга» попкорном. Вы почувствовали накал страсти в дерби Пенсильвании?
— Я помню свой первый матч против «Питтсбурга», который прошел как раз в Филадельфии. Наше звено поставили играть против Малкина.
— Попкорном в них не кидались?
— Нет. Но со всеми командами тяжело. Дома попроще, родные стены помогают. Но слабых соперников в НХЛ нет.
— Президент ЦСКА Игорь Есмантович сказал, что хочет вернуть из НХЛ вас, Алексея Марченко. Не думаете об армейском клубе? Или хотите опять пробиваться в основу клуба НХЛ?
— Я пока не могу ответить на этот вопрос. Там, за океаном, тоже проходят некоторые процедуры. Решение еще не принято, и я не могу сейчас сказать, что снова уеду в НХЛ. Это долгий процесс.
— «Филадельфия» сделала вам предложение?
— Пока вроде нет, как я знаю. Но процесс переговоров идет.
— А предложение ЦСКА лежит у вас на столе?
— Со мной просто связались из клуба, когда я прилетел в Россию. Спросили: «Как дела?».
Раньше — да, говорили, что хотят меня видеть. И я читал об этом в прессе. Но дело до конкретики не доходило. Как нет ее из «Филадельфии» тоже.
— Да, подвисли вы пока.
— Но у меня есть главная задача — надо попасть в заявку на чемпионат мира. Очень хочется победить. И тогда на моей стороне будут
— Олимпиада в Пхенчхане станет для вас стимулом, чтобы вернуться в КХЛ?
— Ну не знаю. Когда я рос, у меня была мечта и в НХЛ играть, и олимпийским чемпионом быть. Конечно, разорваться нельзя. Но момент с Пхенчханом тоже может повлиять в
— То есть Олимпиада для вас
— Ну конечно! Я не буду вас обманывать словами о том, что не хочу сыграть в Корее. Конечно, хочу!
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