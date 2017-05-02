Знарок: Не хочу обсуждать Радулова. Мы звали его в сборную

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Во вторник прошла последняя тренировка национальной команды перед отлетом в Кельн, где 5 мая начнется чемпионат мира. Олег Знарок назвал расширенный состав из 28 человек, а Сергея Мозякина назначили капитаном. Ничушкин, Капризов, Овечкин. Семь новых вопросов по составу сборной на ЧМ.

КРАСКОВСКИЙ НЕ РАССТРОИЛСЯ

Как водится, я практически первым приехал на тренировку сборной, но не обнаружил вообще никого. В коридоре возле тренировочного катка лежали клюшки, форма, бегали какие-то люди. Было похоже, что раздевалку нашей команды обнесли, но это в Новогорске невозможно.

Внезапно пришла вся команда, причем хоккеисты прибыли в одно время, чего быть не может на тренировочной базе. Но вместе они посетили церковь недалеко от базы. Обычно на такие мероприятия зовут прессу, но в этот раз обошлось без позирования. И я-то про это узнал случайно.

Но было слишком мало людей. Говорили, что во вторник олимпийская и национальная сборная сыграют между собой. Наверняка, были бы драки. Ведь на кону путевка на чемпионат мира. Но, может быть, из-за драк и отказались.

С огромным баулом из раздевалки шел Павел Красковский. Нападающий «Локомотива» не собирался продолжать тренировку.

— Все? — развел он руками, насколько позволял баул. — Надо было больше работать.

— Расстроились?

— Только тому, что не смог пробиться в состав команды. Но хорошо, что я не поехал в Кельн в том смысле, что сейчас туда отправятся люди, не попавшие в заявку. Оттуда было бы тяжелей возвращаться.

— Ничего, — как смог подбодрил его.

— Не, все в порядке, — улыбнулся Павел. — Теперь знаю, что реально попасть на следующий год. И потом мы можем так здорово начать чемпионат, что окажемся на Олимпиаде.

Я не стал расстраивать его каким-нибудь едким комментарием.

В национальной команде многие обсуждают то, что сделал ЦСКА в первый день мая. Илья Сорокин покачивал головой, но по понятным причинам ничего не комментировал.

— И Виктор Фаст ушел, — говорю.

— А кто будет-то? — переживал вратарь. — Может быть, мне придется в фарм-клуб ехать. Или в молодежку. Хотя стар я от этого.

По дороге в зал некоторые хоккеисты уже делились тем, в каком составе может выступать ЦСКА. Так в первом звене сыграли бы Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Антон Бурдасов. Самое интересное было в том, что во вторник уже ни одного из этих хоккеистов не было в составе сборной. Хотя казалось, что зарплаты у них — прямо под Олимпиаду.

ТКАЧЕВ: КАЗАНЬ ИЛИ АМЕРИКА?

Как всегда на таких мероприятиях, можно было узнать новости. Но, например, у Владимира Ткачева было лишь одно событие.

— Смотри, — подозвал он меня и улыбнулся.

Отсутствие зуба бросилось в глаза.

— Шведы выбили.

— А где вы будете… — после вежливой фразы я начал формулировать привычный вопрос.

— Помню, что обещал вам сказать 21 апреля. Так даже сейчас неизвестно, где именно я продолжу карьеру. Не мог сказать, но не потому, что тайна, а из-за незнания. Но варианта два: «Ак Барс» и Северная Америка. Только стоит ли уезжать?

Значит, «Ак Барс». Остальные про это не думают. Андрей Миронов, не задумываясь, принял предложение «Колорадо», и не исключено, что это может стоить ему места в составе. По крайней мере, он не входит в числе тех, кто гарантированно едет на турнир.

А такой список, к сожалению, уже существует. И там семь защитников.

Наша команда вдоволь покаталась на льду, а затем на площадку высыпали дети, чтобы поиграть с ними — это была благотворительная акция. Антон Белов был единственным, кто убежал сразу. Остальные возились с ребятишками. Я видел, как Андрей Василевский подарил клюшку.

Ждали, понятно, выступления Артемия Панарина, и он не подвел. Сразу же заявил, что ему надо с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым почаще на ужины ходить, чтобы вспомнить былое.

Признался, что уже отошел от поражения «Чикаго», находится в хорошей форме.

«ТАКОЕ ПЕЧЕНЬЕ Я НЕ ЕМ»

Презентация игроков команды получилась странной. Журналистам стали перечислять хоккеистов, они выходили, и прессу попросили хлопать. Странно, что мы должны вообще как-то реагировать. Вышли и отлично. Радоваться надо 21 мая, если будет повод.

— Мы поедем бороться за золото, — сразу заявил Олег Знарок. — А дальше все зависит от нас.

А ведь говорили, что наша задача — Олимпиада. Слово взял Роман Ротенберг.

— Я бы еще хотел поблагодарить тренерский штаб Олег Браташа и Валерия Брагина, — прервал его главный тренер. — Они работали, пока нас не было.

Важная новость была сказана на второй минуте.

— Капитаном будет Сергей Мозякин, а его ассистентами Вадим Шипачев и Антон Белов, — сказал он.

То есть Мозякин едет!

— Мы ни за кем не следим в Северной Америке, — продолжал удивлять Знарок. — Рассчитываем только на тех ребят, что есть в нашей команде.

Но их было на шесть больше, чем надо. Странно все получается.

Не удалось обойти тему и Александра Радулова, но у Знарка уже закончилась минутка откровенности.

— Ничего не хочу говорить про Радулова, но мы его звали, — сообщил он. — Сейчас у нас собраны ребята, которые готовы грызть лед.

Но все-таки их было больше, чем нужно. Зачем же такие тайны?

— Других вопросов попрошу мне не задавать. — предостерег главный тренер.

Кто-то пытался, но он уже откровенно скучал.

— У нас одна задача — выиграть, — твердил тренер. — И даже на Евротуре.

Так вот зачем Евротуры.

Надо было ждать встречи с хоккеистами.

— Я не хочу с вами это обсуждать, — кричал Знарок кому-то, когда у него опять спросили про чемпионат мира.

Игроки были более спокойными и отвечали даже на клубные вопросы. Правда, армейцы только пожимали плечами и сами говорили, что ничего не знают. Капитан и оба ассистента сбежали сразу, дав понять, что на этом чемпионате мира легко не будет даже журналистам.

Никита Кучеров терпеливо ждал, пока освободится корреспондент.

— Хотите печенье, — предложил я ему то, чем угощали прессу.

— Я такое не ем, — отшатнулся он.

А вдруг бы помогло?

Состав сборной России: вратари Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй, НХЛ), Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА);

защитники Виктор АНТИПИН (Металлург Мг), Антон БЕЛОВ (СКА), Андрей МИРОНОВ (Динамо М/Колорадо, НХЛ), Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия, НХЛ), Владислав ГАВРИКОВ (Локомотив), Богдан КИСЕЛЕВИЧ, Михаил НАУМЕНКОВ (оба — ЦСКА), Алексей БЕРЕГЛАЗОВ (Металлург Мг/Рейнджерс, НХЛ), Артем ЗУБ (СКА);

нападающие Артемий ПАНАРИН (Чикаго, НХЛ), Вадим ШИПАЧЕВ, Евгений ДАДОНОВ, Никита ГУСЕВ (все — СКА), Владислав НАМЕСТНИКОВ, Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй, НХЛ), Сергей МОЗЯКИН (Металлург Мг), Владимир ТКАЧЕВ (Ак Барс), Сергей ПЛОТНИКОВ (СКА), Иван ТЕЛЕГИН, Сергей АНДРОНОВ, Валерий НИЧУШКИН (все — ЦСКА), Роман ЛЮБИМОВ (Филадельфия, НХЛ), Андрей СВЕТЛАКОВ (ЦСКА), Александр БАРАБАНОВ (СКА), Кирилл КАПРИЗОВ (Салават Юлаев/ЦСКА).

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Новогорска