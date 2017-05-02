Мозякин, Панарин и Капризов вошли в расширенный состав сборной России на ЧМ-2017

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Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Первый матч турнира сборная России сыграет со шведами в пятницу.

В расширенный список игроков, отправляющихся в Германию в составе сборной России, вошли:

вратари — Андрей Василевский («Тампа Бэй»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);.

защитники — Виктор Антипин («Металлург» Мг), Антон Белов (СКА), Алексей Береглазов («Рейнджерс»), Владислав Гавриков («Локомотив»), Артем Зуб (СКА), Богдан Киселевич (ЦСКА), Андрей Миронов («Динамо»), Иван Проворов («Филадельфия»), Михаил Науменков (ЦСКА);.

нападающие — Никита Гусев, Евгений Дадонов (оба — СКА), Кирилл Капризов (ЦСКА), Никита Кучеров («Тампа Бэй»), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Владислав Наместников («Тампа Бэй»), Валерий Ничушкин (ЦСКА), Артемий Панарин («Чикаго»), Иван Телегин (ЦСКА), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Вадим Шипачев (СКА), Андрей Светлаков (ЦСКА), Сергей Плотников (СКА), Сергей Андронов (ЦСКА), Роман Любимов («Филадельфия»), Александр Барабанов (СКА).