Хоккеисты Бурдасов и Голышев не примут участие в чемпионате мира-2017

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Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

Во вторник в Новогорске проходит открытая тренировка сборной России перед выездом на чемпионат мира. Бурдасова и Голышева уже нет в расположении команды, игроки завершили подготовку к чемпионату мира.

Также не выступит на мировом первенстве нападающий Павел Красковский.