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2 мая 2017, 17:26 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Хоккеисты Бурдасов и Голышев не примут участие в чемпионате мира-2017

НОВОГОРСК (Московская область), 2 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающие Антон Бурдасов и Анатолий Голышев не примут участие в чемпионате мира по хоккею 2017 года, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе сборной России.

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Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

Во вторник в Новогорске проходит открытая тренировка сборной России перед выездом на чемпионат мира. Бурдасова и Голышева уже нет в расположении команды, игроки завершили подготовку к чемпионату мира.

Также не выступит на мировом первенстве нападающий Павел Красковский.

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