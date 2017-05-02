Хоккеисты Бурдасов и Голышев не примут участие в чемпионате мира-2017
НОВОГОРСК (Московская область), 2 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающие Антон Бурдасов и Анатолий Голышев не примут участие в чемпионате мира по хоккею 2017 года, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе сборной России.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.
Во вторник в Новогорске проходит открытая тренировка сборной России перед выездом на чемпионат мира. Бурдасова и Голышева уже нет в расположении команды, игроки завершили подготовку к чемпионату мира.
Также не выступит на мировом первенстве нападающий Павел Красковский.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter