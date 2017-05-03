Versus. Что ждет сборную Беларуси на ЧМ-2017?

1. За что будет бороться сборная Беларуси на чемпионате мира?



Григорий ТРОФИМЕНКОВ. Вы верите, будто сборная Беларуси способна бороться за плей-офф или хотя бы уверенно сохранить прописку в элитном дивизионе? Та самая команда, чей ростер приобрел, по большому счету, близкие к оптимальным черты в середине апреля и которая сумела проиграть не только немцам, что в принципе на сегодня вполне простительно, но и французам, эпизодически способным запирать нас в своей зоне при полных пятерках на льду? Да важно ли, в конце концов, когда именно в расположение Дэйва Льюиса прибыли все сильнейшие? Почему надо на результаты матчей «Евровызова» закрывать глаза или придавать им небольшое значение? Те же французы, норвежцы, словенцы — они разве живут в ином пространстве, где мерилом успеха являются апрельские победы, а на чемпионате мира можно валять дурака?



У вас не зашкаливает градуса неконтролируемой тревоги? А если учесть безусловную ставку главного тренера на Кевина Лаланда, уже однажды подведшую — в рамках олимпийской квалификации? Даже если не оспаривать статус «белоканадца» как первого вратаря, на пользу ли загодя, за три с половиной недели, строгий «рассчитайсь» киперов на первый-второй-третий? Или отлегло от души за систематически сбоившую годом ранее молодую оборону только по причине внесения в заявку опытного Владимира Денисова? Возможно, среди представителей задней линии изобилие топ-блюлайнеров вроде Ника Бэйлена, готовых расширить пространство для маневра при розыгрыше большинства? Про атакующие козыри следует вспоминать? Да бог с ним, вспомним, только при всех преимуществах не наблюдается ли острого дефицита исполнителей, гораздых в одиночку решить эпизод вроде Платта и слегка подзабытого Грабовского? При каких обстоятельствах все изложенное позволит сражаться за нечто большее, нежели седьмое-восьмое место в группе?



Артур ЖОЛЬ. Судя по опросу на pressball.by, треть болельщиков убеждена: мы поменяемся местами с южнокорейцами. Что ж, отличная конъюнктура: чем хуже ожидания, тем меньше потом разочарования. Но, на мой взгляд, вылет в дивизион 1 — неоправданно пессимистичный прогноз. Понятно, что он вытекает из результатов «Евровызова» — вроде бы неубедительных. Однако давайте присмотримся. Весной 2015-го в серии спаррингов накануне чемпионата мира белорусы выступали примерно так же: провели на матч больше и набрали на очко больше. Причем дважды сгорели датчанам — 1:3 и 1:6, и каких только слов в свой адрес не услышали. А потом поехали в Остраву, где по качеству игры выдали один из лучших форумов. Зато спустя год, весной 2016-го, мы стали вторыми в «Евровызове», всего раз уступив в основное время, и в итоговой таблице пропустили вперед лишь финнов. А потом поехали в Санкт-Петербург, где откровенно облажались. Поэтому не рекомендовал бы принимать на веру результаты «челленджа». Тем более туда затесались встречи со шведами — самыми неудобными для нас соперниками наряду с американцами и канадцами (всего одна победа в истории — в 2002-м).



Да, на сей раз мы непозволительно мало забрасывали. И, видимо, с атакой в Париже будут проблемы, поскольку она омолодилась (Когалев, Карабань, Шарангович). В Питер Льюис брал обновленную оборону — теперь освежилась передняя линия. В то же время оборона как раз таки выглядит убедительнее, чем год назад, даже без отцепленного Стасенко. Там пять защитников из остравского ростера. Нынче сборная пропустила в весенних «товарняках» 17 шайб — это меньше, чем в 2015-м (25) и 2016-м (18). Так что не все так плохо. Разумеется, пессимисты напомнят про большинство, процент реализации которого 12,5. Окей, принимается, хотя это больше, чем у финнов, словаков и датчан. Только надо учитывать, что «пауэр-плей» никогда не был белорусской фишкой. Евровызов-2015 — 14,3 процента, ЧМ-2015 — 14,3, Евровызов-2016 — 14,3, ЧМ-2016 — 13,3…



Я, конечно, не питаю иллюзий насчет медалей и даже в восьмерку не заглядываю — уж больно хороши швейцарцы. Но, думаю, результат точно будет не хуже, чем в прошлом году — за пятое место в группе поборемся. С призрачными шансами на четвертое. Главное — морально не сломаться на старте, где поджидают фавориты.



2. Как вы относитесь к отчислению Андрея Степанова?



Артур ЖОЛЬ. В последнее время в работе Льюиса хватает не очень понятных решений. Например, полный игнор Мильчакова, ситуация с Бэйленом… К сожалению, коуч стал чересчур зависим от политики минского «Динамо» — недобрый знак. Но и без этого формирование нынешнего ростера сопровождалось обилием вопросов. Например, очень хотелось видеть в кэмпе Степана Фальковского. ECHL — не бог весть какая лига, однако стать там лучшим снайпером среди защитников — это точно не хуже, чем выступать за «Динамо-Молодечно» в экстралиге. Тем более с классными «блюлайнерами» у нас проблема (Коробова я таковым не считаю). Если загвоздка только в том, что Дэйв никогда не видел минчанина в деле, то между вылетом «Адирондака» из плей-офф и вторым спаррингом с французами прошло шесть суток. Вполне достаточно, чтобы человек перелетел через океан и немного пришел в себя.



Ну, а отчисление Степанова не пойму и не приму ни при каких обстоятельствах. Как не приняла команда. То, что Андрей недостаточно продуктивен в обороне, — это красивая ширма, не более. Энерджайзер — неконфликтный. Поэтому вряд ли стал качать права из-за отсутствия практики в первых поединках «Евровызова». Но охотно поверю, если просто пришел к наставникам поинтересоваться причинами простоя, а те возмутились. Вообще, у Льюиса, кажется, начинают возникать трудности в общении с игроками. Посмотрите: он критикует Костицыных, а старший из братьев в ответ критикует работу штаба с большинством…



Григорий ТРОФИМЕНКОВ. Здесь не столько выступаю категоричным адвокатом Льюиса, сколько с недоумением встречаю общественное, в том числе — форумное, негодование. Его, если начистоту, в таком объеме не было, когда вне сборной оставался Дмитрий Мильчаков или Александр Китаров. В тех случаях призывалось верить тренерскому штабу, которому якобы виднее, чем диванным аналитикам. Это не язвительный укол болельщикам, ведь в данном вопросе таковыми диванными можно назвать и журналистов, ибо внятного объяснения от канадского наставника по кандидатуре Степанова не последовало.



Однако при всех бомбардирских достижениях в сборной — фигура не уровня Грабовского, чтобы пренебрегать ей было просто преступно. Похоже, в теперешней команде есть номинальное разделение на тех, кто рояль будет таскать, а кто — на нем играть. К числу последних следует отнести два первых звена. Сергей и Андрей Костицыны, Ковыршин, Лингле, Стась, Павлович — кому из них следовало предпочесть Степанова? Перфекционист Льюис вполне логично поставил на тех, кому в плане оборонительных стараний доверяет больше. (Насчет Костицына-младшего в последнее время, конечно, спорно.) Вспомним предыдущий мировой форум, где крайний нападающий «Динамо» умудрился залезть в «-2» при шести очках по системе «гол+пас» в семи встречах.



3. Что ждет Дэйва Льюиса в случае неудачного выступления?



Григорий ТРОФИМЕНКОВ. Рядом спорных кадровых решений в канун чемпионата мира Льюис, по сути, еще больше потянул одеяло на себя в вопросе будущей ответственности за результат. И он, произойди самое худшее, ясно намекнет: случайностью был успех на чемпионате мира-2015, а не три последующих неудачных выступления, считая также олимпийскую квалификацию. Но! Однажды Игорь Рачковский убедил главу государства в ненужности поспешной ломки системы, под каковой имеется ввиду расставание с Льюисом. Плюс нынче сборные всех возрастов при условии выполнения национальной задачи-минимум могут быть в элитном дивизионе — своего рода достижение и Дэйва, учитывая ассистентский статус Юрия Файкова в его штабе. Плюс есть Крэйг Вудкрофт, которому, видимо, дана положительная оценка за работу в минском «Динамо» в сезоне-2016/17. Разрыв соглашения с Льюисом неизбежно повлияет на доверительность клубного сотрудничества.



В конечном счете, при громких словах про готовность бороться за медали и сильнейший состав, мало кто в это верит всерьез. Не такие в ФХРБ наивные люди, чтобы рубить с плеча, видя болезненный процесс строительства новой команды. Да просто стоит попробовать что-то иное, кроме как менять коней на переправе.



Артур ЖОЛЬ. Вот здесь мы подбираемся к самому интересному. Контракт с Льюисом заключался до 2018-го — с прицелом на Олимпиаду. Нет сомнений: если сборная действительно будет второй год подряд бороться за выживание, то с канадцем попрощаются досрочно, а если попадет в плей-офф — с удовольствием поработают еще год. А вот если белорусы выступят средне — скажем, станут пятыми-шестыми в группе? Получится, что за три года качественного рывка все равно не произойдет — в принципе тоже есть формальный повод разойтись. Признаться, я приму любое решение. Главное, чтобы в случае расставания на смену нашли не менее достойного специалиста. Но вообще, в том, что за Калюжным, Кольцовым и Костицынами слабая смена, — не вина Льюиса. Благо сейчас выстроили нормальную систему подготовки, позволившую юношам и «молодежке» закрепиться в элите. Думаю, скоро ситуация улучшится.