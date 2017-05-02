Шведы назвали состав на ЧМ, 17 человек из НХЛ
Сборная Швеции назвала состав на чемпионат мира. Об этом сообщает шведская федерация.
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Состав шведской национальной команды выглядит так:
Вратари: Виктор Фаст (ЦСКА), Эдди Лек («Каролина Харрикейнз»), Никлас Сведберг («Салават Юлаев»);.
Защитники: Карл Клингберг («Даллас Старз»), Филип Хольм («Векше»), Антон Строльман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Калле Росен («Векше»), Оливер
Нападающие: Маркус Крюгер («Чикаго Блэкхоукс»), Деннис Эверберг («Векше»), Джоэль Лундквист («Фрелунда»), Джоэль Эрикссон Эк («Миннесота Уайлд»), Элиас Линдхольм («Каролина Харрикейнз»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Карл Сёдерберг («Колорадо Эвеланш»), Юаким Нордстрём («Каролина Харрикейнз»), Карл Клинберг («Цуг»), Виктор Раск («Каролина Харрикейнз»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Марио Кемпе («Витязь»), Вильям Карлссон («Коламбус Блю Джекетс»), Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»).
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