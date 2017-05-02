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2 мая 2017, 13:01 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Шведы назвали состав на ЧМ, 17 человек из НХЛ

Сборная Швеции назвала состав на чемпионат мира. Об этом сообщает шведская федерация.

Сборная Швеции назвала состав на чемпионат мира. Увеличить
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Состав шведской национальной команды выглядит так:

Вратари: Виктор Фаст (ЦСКА), Эдди Лек («Каролина Харрикейнз»), Никлас Сведберг («Салават Юлаев»);.

Защитники: Карл Клингберг («Даллас Старз»), Филип Хольм («Векше»), Антон Строльман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Калле Росен («Векше»), Оливер Экман-Ларссон («Аризна Койотс»), Александр Эдлер («Ванкувер Кэнакс»), Юнас Бродин («Миннесота Уайлд»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»);.

Нападающие: Маркус Крюгер («Чикаго Блэкхоукс»), Деннис Эверберг («Векше»), Джоэль Лундквист («Фрелунда»), Джоэль Эрикссон Эк («Миннесота Уайлд»), Элиас Линдхольм («Каролина Харрикейнз»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Карл Сёдерберг («Колорадо Эвеланш»), Юаким Нордстрём («Каролина Харрикейнз»), Карл Клинберг («Цуг»), Виктор Раск («Каролина Харрикейнз»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Марио Кемпе («Витязь»), Вильям Карлссон («Коламбус Блю Джекетс»), Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»).

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