ЧМ-2017. Сборная Финляндии. «Зажгут» ли Ахо и Пульюярви без Лайне?

Лаури Марьямяки попытается почувствовать вкус победы у руля сборной, Ахо и Пульюярви — стать звёздами, голкиперы — разобраться с первым номером и другие задачи сборной Финляндии на грядущий ЧМ.

ЧМ-2016

Сборная Финляндии привлекла к себе внимание ещё в начале 2016 года, когда их «молодёжка» произвела фурор на мировом первенстве, и стало понятно, что этих талантливых парней очень скоро начнут обкатывать на взрослом уровне. В итоге сборная Финляндии катком прошлась по всем соперникам в группе, включая канадцев и американцев, и заняла первое место в группе В, пропустив всего 6 шайб.

В плей-офф сборная страны тысячи озёр также не испытывала серьёзных трудностей, сначала под орех разделав сборную Данию, а затем и преподав мастер-класс сборной России. В финале суоми поджидали грозные канадцы, горевшие желанием взять реванш за поражение на групповой стадии, и вот тут финская молодёжь и дрогнула. Хвалёное нападение не сумело забросить ни одной шайбы слаженным североамериканцам, а исход матча тогда решил гол Коннора Макдэвида. Закрепил успех канадцев гол Дюшена в пустые ворота, однако после завершения финала все говорили не столько о победе канадцев, сколько о потрясающей финской сборной.

Состав

Вратари: Йонас Корписало («Коламбус Блю Джекетс»), Йони Ортио («Шеллефтео»), Харри Сятери («Витязь»);.

Защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Юлиус Хонка («Даллас Старз»), Топи Яакола («Йокерит») Йоонас Ярвинен («Куньлунь»), Лассе Кукконен («Кярпят»), Вилле Лаюнен («Йокерит»), Атте Охтамаа («Ак Барс»), Микко Лехтонен (ХВ-71).

Нападающие: Юхаматти Аалтонен (ХИФК), Миро Аалтонен («Витязь»), Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Валттери Фильппула («Филадельфия Флайерз»), Маркус Хянникяйнен («Коламбус Блю Джекетс»), Йоонас Кемппайнен («Сибирь»), Яни Лаюнен («Таппара»), Оскар Осала («Металлург» Магнитогорск), Антти Пильстрём («Йокерит»), Ессе Пульюярви («Эдмонтон Ойлерз»), Мика Пюёряля («Кярпят»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Томи Саллинен («Куньлунь»), Вели-Мати Савиняйнен («Таппара»).

В сборной Финляндии уже традиционно преобладают игроки из КХЛ, которых органично дополняет солидное подкрепление из восьми игроков НХЛ. Во вратарской линии сборной не прослеживается чёткого номера, и вполне возможно, тренерский штаб Лаури Марьямяки предпочтёт поставить в «рамку» Сятери, проведшего полный сезон за «Витязь», чем, например, Корписало, просидевшего всю «регулярку» НХЛ «под Бобровским». В защитной линии у финнов преобладают игроки атакующего плана — это и Хиетанен, и Хонка, и Вилли Лаюнен, в то время как из домоседов можно выделить разве что Йоонаса Ярвинена.

Зато в атаке у сборной всё куда более складно: молодых и резвых Ахо с Пульюярви неплохо разбавляют такие «дядьки» сборной, как Филппула и Пильстрём. Есть игроки среднего уровня НХЛ, как Рантанен и Ханникайнен, так и крепкие форварды из Европы типа обоих Аалтоненов и Кемпайнена. К атаке финнов претензий никаких.

Кто не приехал

Этого молодого человека в хоккейном мире не знает только ленивый. Главная звезда сборной Финляндии на ближайшие пару лет Патрик Лайне на ЧМ не приедет. Молодого форварда понять можно: среди всей знаменитой финской тройки Лайне — Ахо — Пульюярви у первого получился с одной стороны самый успешный, а с другой — самый тяжёлый сезон. 64 очка за «регулярку» — отличные показатели для первого сезона, и лучший игрок прошлого форума заслужил отдых в этом году.

Нет в сборной Финляндии и знакомого нам Александра Баркова — форвард «Флориды» объявил о своём решении почти вместе с Лайне. Из высококлассных хоккеистов, пожалуй, можно выделить отсутствие обладателя кубка Гагарина Микко Коскинена. Больше отказов от сборной ни у кого не было.

Звезда. Валттери Фильппула

33-летний финн сначала 8 лет верой и правдой служил «Детройту», а затем провёл ещё 3,5 года в «Тампе». Лучшие результаты Валттери остались в конце его выступления за «Детройт», и последние годы Фильппула постоянно вертится в районе 50 очков за «регулярку» — показатели нападающего выше среднего уровня. Однако для сборной Финляндии форвард «Филадельфии» — звезда, самый опытный и титулованный игрок в составе. Для форварда этот ЧМ станет вторым в карьере после домашнего первенства в 2012 году, где Фильппула стал лучшим бомбардиром сборной. Ничто не мешает финну повторить успех пятилетней давности и сейчас, а лично мы ожидаем, что Валттери будет назначен капитаном сборной.

Ветеран. Лассе Кукконен (35 лет)

Финский защитник «Кярпята» хорошо знаком российскому болельщику по выступлениям за «Авангард» и «Магнитку». За плечами Лассе уже три Олимпиады (все три с медалями), 9 чемпионатов мира (золото в 2011 году) и два чемпионата мира на юниорско-молодёжном уровне (золото ЮЧМ в 1999). Понятно, что Кукконен завершает карьеру в родном «Кярпяте», и этот ЧМ для него, возможно, последний, однако защитника берут в состав отнюдь не из-за уважения к былым заслугам. В минувшем сезоне на счету Лассе 22 очка в 48 матчах, показатель полезности «+17», и что самое главное — в клубе он уже давно стал настоящим «дядькой», поэтому пару раз в этом сезоне выходил на лёд в одной паре с 17-летним защитником Юхо Корхоненом. Кукконен, кстати, ещё один потенциальный кандидат на капитанскую нашивку сборной Суоми.

Молодые игроки. Себастьян Ахо (19 лет) и Ессе Пульюярви (18 лет)

По большому счёту, Ахо и Пульюярви можно было назвать и звёздами этой сборной, а с другой стороны, из той знаменитой «молодёжной» финской тройки по-настоящему заиграл только Лайне. Ахо худо-бедно справлялся со своими задачами в полумёртвой «Каролине», Пульюярви стал первым за долгое время новичком, не сумевшим закрепиться в «Эдмонтоне». Ахо в том году мог попасть в число игроков, выигрывавших молодёжный и взрослый чемпионаты мира в один год, однако на пути Себастьяна и его семи очков на том турнире встала Канада. Пульюярви на московский турнир не поехал, хотя ради переписания хоккейной истории тренерский штаб сборной мог и включить Ессе в заявку: дело в том, что Пульюярви в 2016-м выиграл как юниорский, так и молодёжный чемпионат мира, став лишь третьим хоккеистом в истории, кому удалось это сделать. Поехал бы на ЧМ — стал бы одним-единственным и притом картины бы финнам не испортил. Ахо и Пульюярви, пожалуй, как в старые-добрые времена сыграют вместе, а вот кто будет играть с ними третьим — пока интрига.

Тренер. Лаури Марьямяки

Марьямаки возглавляет сборную Финляндии лишь с этого сезона, однако в системе сборной находится довольно давно. В 2014 году, будучи ассистентом Эркке Вестерлунда, Марьямяки примеривал на себя бронзовые медали Олимпиады и серебряные медали ЧМ, а сейчас уже сам готов вести финскую дружину к победам. Первый турнир в качестве главного тренера Лаури с треском провалил — такой слабой сборную Финляндии на Кубке Мира не ожидал увидеть никто. Ни одного очка за весь турнир, одна жалкая заброшенная шайба усилиями Фильппулы и в ответ 9 пропущенных. Грядущий турнир для Марьямяки важен прежде всего с точки зрения психологии: он должен набрать свои первые очки, почувствовать уверенность и поработать с командой чуть более длинный турнир, чем Кубок мира. Свою состоятельность на уровне клубов Лаури уже доказал в «Кярпяте», теперь дело за сборной.

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