Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29615165/
2 мая 2017, 12:04 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Гиргенсонс и Индрашис — в предварительном составе сборной Латвии на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Латвии во главе с Бобом Хартли назвал предварительный состав команды на чемпионат мира, который пройдет с 5 по 21 мая.

Латвийская команда сыграет в Кельне в группе с Россией, США, Швецией, Словакией, Германией, Данией и Италией.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея Латвии, в предварительный состав вошли 25 игроков:

вратари: Элвис Мерзликин, Иварс Пунненов, Янис Калниньш;.

защитники: Янис Якс, Кристофер Биндулис, Артур Кулда, Кристапс Сотниекс, Гунтис Галвиньш, Оскар Цибульскис, Увис Янис Балинскис, Ральфс Фрейбергс;.

нападающие: Земгус Гиргенсонс, Лаурис Дарзиньш, Андрис Джериньш, Каспар Даугавиньш, Рональд Кениньш, Марис Бичевскис, Микс Индрашис, Гунар Скворцов, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Робертс Букартс, Рихардс Букартс, Френк Разгалс, Янис Спруктс.

Сборная Латвии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
30 апреля

Кличко в нокауте. Полторы минуты, которые потрясли мир

Легенда! Криштиану Роналду установил невероятный рекорд

В РФПЛ забит гол в стиле Пеле