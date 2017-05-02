Определен окончательный состав сборной Беларуси по хоккею на чемпионат мира

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В список главный тренер белорусов Дэйв Льюис включил 25 игроков:

вратари — Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба — «Динамо-Минск»), Виталий Трус («Неман»);.

защитники — Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все — «Динамо-Минск»), Владимир Денисов («Трактор»), Павел Воробей («Динамо-Молодечно»), Олег Евенко («Кливленд Монстерз», АХЛ);.

нападающие — Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артем Волков, Александр Павлович, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (к) (все — «Динамо-Минск»), Сергей Костицын («Торпедо» НН), Андрей Костицын («Сочи»), Артем Демков («Шахтер»), Егор Шарангович («Беларусь-U20»), Александр Когалев («Юность-Минск»), Михаил Стефанович («Неман»), Шарль Лингле («Айсберен», Германия, DEL).

Последними расположение сборной покинули защитник Николай Стасенко и нападающий Максим Парфеевец, принимавшие участие в заключительном этапе подготовке в Бордо. В этом городе белорусы провели два матча в турнире Евровызова с французами (1:3, 4:1).

Сборная Беларуси первый матч на чемпионате мира проведет 5 мая в группе В против Финляндии (17.15). Далее белорусская команда сыграет 6 мая с Чехией (17.15), 8 мая — с Канадой (17.15), 10 мая — со Швейцарией (17.15), 12 мая — с Францией (21.15), 13 мая встретится со Словенией (17.15), а завершит выступление в групповой стадии 16 мая с Норвегией (13.15). Группа А (Швеция, Россия, США, Германия, Латвия, Дания, Словакия, Италия) сыграет в Кельне.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал (18 мая) мирового форума. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямые трансляции матчей турнира с участием сборной Беларуси.