Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29610740/
2 мая 2017, 0:29 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

В расширенный состав сборной Финляндии на ЧМ-2017 вошли 11 игроков КХЛ

Тренерский штаб сборной Финляндии объявил расширенный состав команды на чемпионат мира-2017.

Тренерский штаб сборной Финляндии объявил расширенный состав команды на чемпионат мира-2017. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отметим, что в состав вошли 11 представителей КХЛ. Команда Финляндии сыграет в одной группе со сборными Канады, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии, Франции и Словении. Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

Состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Йоонас Корписало («Коламбус»), Йони Ортио («Шеллефтео»), Харри Сятери («Витязь»);.

защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Юлиус Хонка («Даллас»), Топи Яакола («Йокерит») Йоонас Ярвинен («Куньлунь»), Лассе Кукконен («Кярпят»), Вилле Лаюнен («Йокерит»), Атте Охтамаа («Ак Барс»), Микко Лехтонен (ХВ-71);.

нападающие: Юхаматти Аалтонен (ХИФК), Миро Аалтонен («Витязь»), Себастьян Ахо («Каролина»), Валттери Филппула («Филадельфия»), Маркус Хянникяйнен («Коламбус»), Йонас Кемппаинен («Сибирь»), Яни Лаюнен («Таппара»), Оскар Осала («Металлург» Магнитогорск), Антти Пильстрем («Йокерит»), Йессе Пулюярви («Эдмонтон»), Мика Пюеряля («Кярпят»), Микко Рантанен («Колорадо»), Томи Саллинен («Куньлунь»), Вели-Матти Савинайнен («Таппара»).

Сборная Финляндии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
30 апреля

Кличко в нокауте. Полторы минуты, которые потрясли мир

Легенда! Криштиану Роналду установил невероятный рекорд

В РФПЛ забит гол в стиле Пеле