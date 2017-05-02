В расширенный состав сборной Финляндии на ЧМ-2017 вошли 11 игроков КХЛ

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Отметим, что в состав вошли 11 представителей КХЛ. Команда Финляндии сыграет в одной группе со сборными Канады, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии, Франции и Словении. Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

Состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Йоонас Корписало («Коламбус»), Йони Ортио («Шеллефтео»), Харри Сятери («Витязь»);.

защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Юлиус Хонка («Даллас»), Топи Яакола («Йокерит») Йоонас Ярвинен («Куньлунь»), Лассе Кукконен («Кярпят»), Вилле Лаюнен («Йокерит»), Атте Охтамаа («Ак Барс»), Микко Лехтонен (ХВ-71);.