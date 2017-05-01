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1 мая 2017, 18:55 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Четыре игрока из КХЛ вошли в расширенный состав сборной Швеции на ЧМ-2017

Тренерский штаб сборной Швеции объявил предварительный состав на чемпионат мира-2017.

Тренерский штаб сборной Швеции объявил предварительный состав на чемпионат мира-2017. Увеличить
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Отметим, что в составе четыре игрока представляют клубы КХЛ — голкиперы Виктор Фаст (ЦСКА) и Никлас Сведберг («Салават Юлаев»), а также нападающие Линус Умарк («Салават Юлаев») и Марио Кемпе («Витязь»).

Состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Виктор Фаст, Эдди Лэк, Никлас Сведберг.

защитники: Йон Клингберг, Филип Хольм, Антон Строльман, Калле Росен, Оливер Экман-Ларссон, Александер Эдлер, Юнас Бродин, Виктор Хедман.

нападающие: Маркус Крюгер, Деннис Эверберг, Джоэль Лундквист, Юэль Эрикссон Эк, Элиас Линдхольм, Вилльям Нюландер, Карл Седерберг, Йоаким Нордстрем, Виктор Раск, Карл Клингберг, Линус Умарк, Марио Кемпе, Вильям Карлссон, Габриэль Ландескуг.

В групповом турнире Швеция сыграет с командами России, США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

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