Четыре игрока из КХЛ вошли в расширенный состав сборной Швеции на ЧМ-2017
Тренерский штаб сборной Швеции объявил предварительный состав на чемпионат мира-2017.
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Отметим, что в составе четыре игрока представляют клубы КХЛ — голкиперы Виктор Фаст (ЦСКА) и Никлас Сведберг («Салават Юлаев»), а также нападающие Линус Умарк («Салават Юлаев») и Марио Кемпе («Витязь»).
Состав команды выглядит следующим образом:
вратари: Виктор Фаст, Эдди Лэк, Никлас Сведберг.
защитники: Йон Клингберг, Филип Хольм, Антон Строльман, Калле Росен, Оливер
нападающие: Маркус Крюгер, Деннис Эверберг, Джоэль Лундквист, Юэль Эрикссон Эк, Элиас Линдхольм, Вилльям Нюландер, Карл Седерберг, Йоаким Нордстрем, Виктор Раск, Карл Клингберг, Линус Умарк, Марио Кемпе, Вильям Карлссон, Габриэль Ландескуг.
В групповом турнире Швеция сыграет с командами России, США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.
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