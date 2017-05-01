IIHF не намерена сокращать количество сборных в топ-дивизионе

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Ранее портал Xsport.ua сообщил со ссылкой на президента IIHF Рене Фазеля о том, что международная федерация заинтересована в сокращении количества команд в высшем дивизионе турнира с 16 до 14.

«На данный момент такого предложения от какого-либо члена IIHF не поступало. Фазель говорил в ином контексте, это было на пресс-конференции, был задан вопрос, стоит ли расширить высший дивизион до 20 команд, и он высказал мнение, что лучше сократить, поскольку в организационном плане проводить турнир среди 20 команд довольно трудно», — сказал Гончаров.

Вопрос сокращения числа команд не будет подниматься на конгрессе IIHF, который состоится в мае в немецком Кельне, поскольку его никто не вносил в повестку дня и сделать это уже не получится, отметил член совета IIHF. «Во-первых, будет не генеральный конгресс, и надо посмотреть, относится ли данный вопрос к генеральному конгрессу, который проходит раз в четыре года. Так или иначе, процедура такова, что сначала этот вопрос проходит через комитет по соревнованиям, который может отправить это предложение на рассмотрение конгресса. В любом случае по такому вопросу никто не проголосует, не проанализировав, как это предложение повлияет на наш главный продукт — чемпионат мира — со спортивной и экономической точки зрения», — подчеркнул Гончаров.

16 команд выступает в высшем дивизионе турнира с 1998 года. С 1992 по 1997 год в турнире принимало участие 12 сборных.