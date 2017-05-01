Финны назвали состав на ЧМ-2017, 11 игроков представляют КХЛ
Сборная Финляндии определилась с составом на чемпионат мира.
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Об этом информирует официальный сайт финской федерации хоккея.
Вратари: Йонас Корписало («Коламбус Блю Джекетс»), Йони Ортио («Шеллефтео»), Харри Сятери («Витязь»);.
Защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Юлиус Хонка («Даллас Старз»), Топи Яакола («Йокерит») Йоонас Ярвинен («Куньлунь»), Лассе Кукконен («Кярпят»), Вилле Лаюнен («Йокерит»), Атте Охтамаа («Ак Барс»), Микко Лехтонен (ХВ-71).
Нападающие: Юхаматти Аалтонен (ХИФК), Миро Аалтонен («Витязь»), Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Валттери Фильппула («Филадельфия Флайерз»), Маркус Хянникяйнен («Колумбус Блю Джекетс»), Йоонас Кемппайнен («Сибирь»), Яни Лаюнен («Таппара»), Оскар Осала («Металлург» Магнитогорск), Антти Пильстрём («Йокерит»), Ессе Пульюярви («Эдмонтон Ойлерз»), Мика Пюёряля («Кярпят»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Томи Саллинен («Куньлунь»),
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