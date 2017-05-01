Вратарь Шестеркин вызван в сборную России по хоккею

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«Тренерский штаб национальной сборной по итогам выступления олимпийской команды на Кубке “Алроса”, завершившимся вчера в Санкт-Петербурге, вызвал на сбор четырех хоккеистов: вратаря Игоря Шестеркина, нападающих Александра Барабанова, Кирилла Капризова и Павла Красковского. Они присоединятся к команде в Новогорске вечером 1 мая и продолжат подготовку к чемпионату мира в составе национальной сборной», — говорится в сообщении ФХР.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.