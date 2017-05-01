Вратарь Шестеркин вызван в сборную России по хоккею
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Вратарь петербургского СКА и олимпийской сборной России Игорь Шестеркин вызван на сбор основной национальной команды для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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«Тренерский штаб национальной сборной по итогам выступления олимпийской команды на Кубке “Алроса”, завершившимся вчера в
Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.
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