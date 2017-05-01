Ничушкин, Капризов, Овечкин. Семь новых вопросов по составу сборной на ЧМ

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ДВА ПОРАЖЕНИЯ — ЭТО ПЛОХО?

Неприятно, но не более того. Ни разу сборная не играла в оптимальном составе — в запасе оставались то Дадонов с Шипачевым, то Ткачев с Мозякиным, то Наместников с Кучеровым. Не припомню ни одного случая, когда игра на последнем этапе Евротура была показательна для какой-то команды с точки зрения результата на чемпионате мира — чуть ли не чаще зависимость была обратной.

Единственная явная проблема, которую исправить будет затруднительно — уровень российских защитников. Кроме Дмитрия Орлова, на пополнение рассчитывать больше не приходится, а трудности у нынешних оборонцев возникали на постоянной основе, особенно в игре против Чехии.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ТОП-9?

Позитивный момент — на чемпионате мира у нас должно образоваться не два звена креативных форвардов, а три. С оговорками — но все же три. Пока на бумаге вырисовываются такие варианты:

Мозякин — Ткачев — Плотников (Ничушкин).

Гусев (Панарин) — Шипачев — Дадонов.

Панарин (Гусев) — Наместников — Кучеров.

Слабые точки — правый край первого (в данной расстановке, очередность не столь важна) и, к сожалению, центр третьего звена. Наместников — хороший универсал, но мастерства для поддержки двух классных вингеров, как выяснилось по двум матчам, ему пока не хватает — не случайно, что Знарок даже убрал его в концовке игры с финнами от Гусева-Кучерова, заменив на Шипачева.

ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ У КАПРИЗОВА?

Травма Капризова перед стартом сборов — самое обидное, что могло произойти с сильнейшим российским юниором в этом году. Не сомневаюсь, что полностью здорового, готового на все сто процентов Кирилла Знарок взял бы на чемпионат мира, долго не раздумывая. И позиция ведь есть свободная: Плотников не лучший партнер для Мозякина и Ткачева, а вот умнейший юркий форвард, одинаково полезный и как снайпер, и как ассистент (как и лучший бомбардир КХЛ), — совсем другое дело.

Но не стоит делать из Знарка злодея на тот случай, если он, исходя из действующей формы Капризова, все-таки отложит его дебют на крупных турнирах до следующего сезона. Пять очков со вторым составом Норвегии и Словении — это, конечно, прекрасно, но соперников такого уровня в Кельне будет немного. Что, впрочем, не отменяет главной проблемы: для Мозякина своего «Зарипова» в сборной все равно нужно найти.

КОГО ВЫБРАТЬ ИЗ «ТАСКАТЕЛЕЙ РОЯЛЯ»?

Помните довольно странную ситуацию, когда на ЧМ в Москве Дацюк и Мозякин были вынуждены (по-другому и не скажешь) играть с Санниковым, а Кузнецов и Овечкин — с Широковым или Бурмистровым? Наступить на свои же грабли тренерский штаб права не имеет, и поэтому в выборе среди огромнейшего числа «разрушителей» ошибаться нельзя. Ничушкин, Телегин, Андронов, Светлаков, Плотников, Любимов — был ли кто-то из них лучше остальных?

Помню, как на ЧМ-2012 Сергей Гимаев нещадно критиковал нашу четвертую тройку Кокарев-Свитов-Кетов за сверхнизкую результативность. И вправду, ролевые функции никто не отменяет, но это не значит, что кто-то освобожден от обязанности забивать.

А у перечисленной выше шестерки на Чешских играх — одна передача (и ноль голов) на всех — постарался Иван Телегин. Скудновато. От того же Ничушкина Знарок наверняка ждет намного большего.

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С «ВАШИНГТОНЦАМИ»?

Очень неприятно поднимать этот вопрос, но придется: «Вашингтон» горит «Питтсбургу» 0−2 в серии, проиграв два матча дома, и шансы на очередной вылет Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова из Кубка Стэнли очень высоки. Причем если «Кэпс» уступят и в двух гостевых матчах, россияне могут освободиться уже в четверг (то есть хотя бы ко второй игре ЧМ — против Италии — они успевают).

Что же нам делать с нашими «Столичными»? На одной чаше весов — заявленная концепция подготовки к Олимпиаде и какая-никакая сыгранность действующего состава, на другой — необходимость брать золото здесь и сейчас и очевидный дефицит в линиях обороны и центрфорвардов.

В том, что вся троица, не будь травм, доберется до Кельна, сомнений нет: Кузнецов еще в начале апреля говорил, что готов ехать в сборную без контракта, Орлова отсутствие на руках соглашения с «Вашингтоном» не смущало и год назад (так что вряд ли что-то изменится), а Овечкин уже стал заложником своего олимпийского демарша — если он вдруг впервые в карьере откажется от поездки на чемпионат мира, то его слова о будущей «войне» с НХЛ за Пхенчхан сразу упадут в цене.

Но «заложник» в данной ситуации не один Овечкин: не менее сложный выбор предстоит в случае вылета «Вашингтона» сделать Олегу Знарку. Орлов — первая-вторая пара обороны, спецбригада большинства. Кузнецов — закроет «слабую» позицию Наместникова (или Ткачева, если тот не потянет уровень ЧМ). А куда ставить Овечкина? Все, что было сказано про Ковальчука, будет иметь силу и в случае Александра. Есть три атакующих левых края (Мозякин, Гусев, Панарин), направо (где Кучеров и Дадонов) переводить некого, да и еще подходящего центра Ови найти непросто — в их связку с Кузнецовым уже верится с трудом.

А ЧТО СОПЕРНИКИ?

Я немного слукавил: один вопрос по итогам Чешских игр я приберег не для сборной России. Из пяти главных конкурентов по чемпионату мира мы сыграли с тремя, причем в близких к оптимальным составах. Несколько главных впечатлений:

1) Очень нежелательно недооценивать сборную Чехии. Йозеф Яндач делает все, чтобы восстановить реноме чешских тренеров после провалов Гадамчика и компании — он не приглашает бесполезных ветеранов, перестраивает команду на современные рельсы, не гнушается использовать по максимуму игроков вроде как слабенькой Экстралиги. Восемь шайб в ворота звездной Швеции — это не шутки. А к ЧМ подтянется один из самых ярких молодых форвардов НХЛ Давид Пастрняк — Чехия совсем не собирается продолжать свою четырехлетнюю безмедальную серию.

2) А вот финны, несмотря на две победы, не понравились. Их молодой тренер Лаури Марьямяки, в отличие от Яндача, не убеждает еще с Кубка мира, да и почти все новое финское поколение, кроме Ахо, Хонки и Рантанена (Пуляюрви еще в состав надо попасть), бросило его на произвол судьбы. Ничего близкого к яркой атакующей Финляндии образца ЧМ-2016 на этот раз мы не увидим.

3) Швеция? Непонятно ничего, кроме того, что Клингберг, Экман-Ларссон и иже с ними — это гарантия безудержного веселья для нейтрального болельщика. Но если у скандинавских защитников перебор креатива, то линии атаки явно бы не помешала пару Умарков, причем энхаэловского калибра.

КТО ЖЕ ПОПАДЕТ В ЗАЯВКУ НА ЧМ?

Вряд ли стоит ждать объявления окончательного состава на турнир сегодня-завтра, но и ситуация, когда в первом матче мы будем мучиться, играя в три пятерки и ожидая десанта из Северной Америки, вряд ли в этот грозит повториться.

Если мы предположим, что три места будут забронированы под хоккеистов «Вашингтона», то стоит ожидать поездки в Кельн следующих хоккеистов:

Вратари: Василевский, Сорокин, Шестеркин.

Защитники: Антипин, Белов, Проворов, Миронов, Гавриков, Киселевич, Береглазов.

Нападающие: Мозякин, Ткачев, Плотников, Панарин, Шипачев, Дадонов, Гусев, Наместников, Кучеров, Телегин, Андронов, Ничушкин, Любимов.