Ничушкин, Капризов, Овечкин. Семь новых вопросов по составу сборной на ЧМ
«СЭ» разбирает игру национальной команды на Чешских играх и пытается предсказать дальнейшие действия тренерского штаба сборной.
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ДВА ПОРАЖЕНИЯ — ЭТО ПЛОХО?
Неприятно, но не более того. Ни разу сборная не играла в оптимальном составе — в запасе оставались то Дадонов с Шипачевым, то Ткачев с Мозякиным, то Наместников с Кучеровым. Не припомню ни одного случая, когда игра на последнем этапе Евротура была показательна для
Единственная явная проблема, которую исправить будет затруднительно — уровень российских защитников. Кроме Дмитрия Орлова, на пополнение рассчитывать больше не приходится, а трудности у нынешних оборонцев возникали на постоянной основе, особенно в игре против Чехии.
КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ТОП-9?
Позитивный момент — на чемпионате мира у нас должно образоваться не два звена креативных форвардов, а три. С оговорками — но все же три. Пока на бумаге вырисовываются такие варианты:
Мозякин — Ткачев — Плотников (Ничушкин).
Гусев (Панарин) — Шипачев — Дадонов.
Панарин (Гусев) — Наместников — Кучеров.
Слабые точки — правый край первого (в данной расстановке, очередность не столь важна) и, к сожалению, центр третьего звена. Наместников — хороший универсал, но мастерства для поддержки двух классных вингеров, как выяснилось по двум матчам, ему пока не хватает — не случайно, что Знарок даже убрал его в концовке игры с финнами от
ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ У КАПРИЗОВА?
Травма Капризова перед стартом сборов — самое обидное, что могло произойти с сильнейшим российским юниором в этом году. Не сомневаюсь, что полностью здорового, готового на все сто процентов Кирилла Знарок взял бы на чемпионат мира, долго не раздумывая. И позиция ведь есть свободная: Плотников не лучший партнер для Мозякина и Ткачева, а вот умнейший юркий форвард, одинаково полезный и как снайпер, и как ассистент (как и лучший бомбардир КХЛ), — совсем другое дело.
Но не стоит делать из Знарка злодея на тот случай, если он, исходя из действующей формы Капризова,
КОГО ВЫБРАТЬ ИЗ «ТАСКАТЕЛЕЙ РОЯЛЯ»?
Помните довольно странную ситуацию, когда на ЧМ в Москве Дацюк и Мозякин были вынуждены (по-другому и не скажешь) играть с Санниковым, а Кузнецов и Овечкин — с Широковым или Бурмистровым? Наступить на свои же грабли тренерский штаб права не имеет, и поэтому в выборе среди огромнейшего числа «разрушителей» ошибаться нельзя. Ничушкин, Телегин, Андронов, Светлаков, Плотников, Любимов — был ли
Помню, как на ЧМ-2012 Сергей Гимаев нещадно критиковал нашу четвертую тройку
А у перечисленной выше шестерки на Чешских играх — одна передача (и ноль голов) на всех — постарался Иван Телегин. Скудновато. От того же Ничушкина Знарок наверняка ждет намного большего.
ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С «ВАШИНГТОНЦАМИ»?
Очень неприятно поднимать этот вопрос, но придется: «Вашингтон» горит «Питтсбургу» 0−2 в серии, проиграв два матча дома, и шансы на очередной вылет Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова из Кубка Стэнли очень высоки. Причем если «Кэпс» уступят и в двух гостевых матчах, россияне могут освободиться уже в четверг (то есть хотя бы ко второй игре ЧМ — против Италии — они успевают).
Что же нам делать с нашими «Столичными»? На одной чаше весов — заявленная концепция подготовки к Олимпиаде и
В том, что вся троица, не будь травм, доберется до Кельна, сомнений нет: Кузнецов еще в начале апреля говорил, что готов ехать в сборную без контракта, Орлова отсутствие на руках соглашения с «Вашингтоном» не смущало и год назад (так что вряд ли
Но «заложник» в данной ситуации не один Овечкин: не менее сложный выбор предстоит в случае вылета «Вашингтона» сделать Олегу Знарку. Орлов —
А ЧТО СОПЕРНИКИ?
Я немного слукавил: один вопрос по итогам Чешских игр я приберег не для сборной России. Из пяти главных конкурентов по чемпионату мира мы сыграли с тремя, причем в близких к оптимальным составах. Несколько главных впечатлений:
1) Очень нежелательно недооценивать сборную Чехии. Йозеф Яндач делает все, чтобы восстановить реноме чешских тренеров после провалов Гадамчика и компании — он не приглашает бесполезных ветеранов, перестраивает команду на современные рельсы, не гнушается использовать по максимуму игроков вроде как слабенькой Экстралиги. Восемь шайб в ворота звездной Швеции — это не шутки. А к ЧМ подтянется один из самых ярких молодых форвардов НХЛ Давид Пастрняк — Чехия совсем не собирается продолжать свою четырехлетнюю безмедальную серию.
2) А вот финны, несмотря на две победы, не понравились. Их молодой тренер Лаури Марьямяки, в отличие от Яндача, не убеждает еще с Кубка мира, да и почти все новое финское поколение, кроме Ахо, Хонки и Рантанена (Пуляюрви еще в состав надо попасть), бросило его на произвол судьбы. Ничего близкого к яркой атакующей Финляндии образца ЧМ-2016 на этот раз мы не увидим.
3) Швеция? Непонятно ничего, кроме того, что Клингберг,
КТО ЖЕ ПОПАДЕТ В ЗАЯВКУ НА ЧМ?
Вряд ли стоит ждать объявления окончательного состава на турнир
Если мы предположим, что три места будут забронированы под хоккеистов «Вашингтона», то стоит ожидать поездки в Кельн следующих хоккеистов:
Вратари: Василевский, Сорокин, Шестеркин.
Защитники: Антипин, Белов, Проворов, Миронов, Гавриков, Киселевич, Береглазов.
Нападающие: Мозякин, Ткачев, Плотников, Панарин, Шипачев, Дадонов, Гусев, Наместников, Кучеров, Телегин, Андронов, Ничушкин, Любимов.
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