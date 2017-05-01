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1 мая 2017, 0:17 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Капризов, Барабанов и Красковский вызваны в сборную России по хоккею

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты олимпийской сборной России Кирилл Капризов, Александр Барабанов и Павел Красковский вызваны на сбор основной национальной команды для подготовки к чемпионату мира. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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«Капризов, Барабанов и Красковский вызваны из олимпийской сборной в основную. Их вызывают в Новогорск. И 2 мая уже тренерский штаб определится, кто полетит в Германию», — сказал Ротенберг.

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