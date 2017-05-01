Капризов, Барабанов и Красковский вызваны в сборную России по хоккею

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«Капризов, Барабанов и Красковский вызваны из олимпийской сборной в основную. Их вызывают в Новогорск. И 2 мая уже тренерский штаб определится, кто полетит в Германию», — сказал Ротенберг.