Тренерский штаб сборной России по хоккею определит состав на ЧМ 2 мая

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«Второго мая будет объявлено, кто летит на чемпионат мира. Думаю, на турнир поедет практически весь состав, за исключением трех мест. Четыре звена нападающих и семь защитников», — сказал первый вице-президент ФХР.

«Преждевременно думать о вызове игроков “Вашингтона”. Завтра они победят, серия затянется и это будет совершено другой вопрос. Команда у нас достаточно сформирована, она достаточно молодая — средний возраст 25 лет. Российская сборная готова к победам, она мобильная, с характером, присутствует командный дух. Осталось сплотиться и ехать единым кулаком на чемпионат мира», — считает Ротенберг.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 22 мая.