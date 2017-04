Знаете, если бы на дворе был 2009-й, я бы обменял полкоманды на здорового Ковальчука. Да и Олег Знарок сделал бы то же самое. Но на дворе 2017-й. Восемь лет прошло. И Илья уже давно не тот. Не тот игрок, что в одиночку вывозил весьма и весьма посредственную сборную России в Берне.

Он по-прежнему хорош, и если бы мы говорили о баскетболе — можно было бы сказать, что у него превосходные первый шаг и кроссовер. Которым он — излюбленным in and out — регулярно и сейчас раздевает защитников. Эдакий Джамал Кроуфорд от хоккея. Но Кови определенно постарел. У него сейчас в сборной могла бы быть исключительно утилитарная функция. Поскольку достойного центра под него в принципе нет. Это вообще проблемная позиция. Дацюк-то, с которым они здорово спелись, залечивает перелом коленной чашечки.

Не смейтесь, эти два ветерана могли бы всех на уши поставить в своем лучшем состоянии даже на данный момент. Что мы не раз видели по ходу регулярки. Но уже точно не смогут. Впрочем, не беда — есть кому сыграть и зажечь и без них.

Да, в большинстве бросок Ковальчука очень даже пригодился бы. Но нежданно-негаданно до сборной доехал сам Сергей Мозякин. Любитель колотить шайбы броском от бедра в самые щелочки, как завещал молодой Ковальчук, однажды оформивший хет-трик щелчками от синей линии.

И, судя по всему, Мозякин поедет на чемпионат мира. Его вполне хватит. Да и куда ставить Кови на левом фланге? Гусев с его прокаченной химией с Кучеровым. Панарин, образующий старую добрую тройку «222». Мозякин, обретший Ткачева. Есть три классных левых крайних, все праворукие, все с броском, все готовы рвать и метать. Не в четвертую же тройку Ковальчука ставить.

Сборная почти ничего от отсутствия Ковальчука на данном этапе не потеряет. Его есть кому заменить, есть кому закрыть его потенциальные функции. Он бы пригодился, тут не вопрос. Но в его отсутствие кто-то получит шанс, что тоже здорово.

Еще раз: знамя давно перешло к другим людям. Прямо сейчас Ковальчук — просто один из. Именно поэтому не стоит напрягаться и париться. Человек залечивает не самую простую травму — и пусть залечивает. Его есть кому заменить, и это даже делает нашу сборную интереснее. Не факт, что будет сильно и хорошо, но на то это и чемпионат мира.

При этом нельзя отмести то, что Ковальчук собрался в НХЛ. У него там все получится, это даже не вопрос. Условно, вместо четырех шагов ему придется делать всего два. А бросок он готовит так, что из первой пятерки снайперов трое ему будут завидовать.

Уедет — и Олимпиада по боку. Так что, может, это и благо?