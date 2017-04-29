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29 апреля 2017, 15:25 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Панарин приедет в сборную России по хоккею 1 мая

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Артемий Панарин присоединится к национальной команде для подготовки к чемпионату мира 1 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Увеличить
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«Панарин присоединится к сборной 1 мая», — сообщили в пресс-службе ФХР.

«Чикаго» уступил «Нэшвиллу» в серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 0−4. В регулярном чемпионате НХЛ на счету Панарина 74 очка (31 шайба + 43 передач).

Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Россияне сыграют в группе А.

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