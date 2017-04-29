Сборная Беларуси по хоккею отправилась на ЧМ во Францию

В составе команды 27 хоккеистов:

вратари — Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба — «Динамо-Минск»), Виталий Трус («Неман»);.

защитники — Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все — «Динамо-Минск»), Николай Стасенко («Северсталь»), Владимир Денисов («Трактор»), Павел Воробей («Динамо-Молодечно»), Олег Евенко («Кливленд», АХЛ);.

нападающие — Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артем Волков, Сергей Костицын, Александр Павлович, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (все — «Динамо-Минск»), Андрей Костицын («Сочи»), Артем Демков («Шахтер»), Егор Шарангович («Беларусь-U20»), Александр Когалев, Максим Парфеевец («Юность-Минск»), Михаил Стефанович («Неман»), Шарль Лингле («Айсберен», Германия).

В преддверии мирового форума ледовая дружина Дэйва Льюиса сыграет в турнире Евровызова два матча в Бордо с Францией: 30 апреля — в 16.00, 1 мая — в 19.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встреч.

Первый матч чемпионата мира в группе В белорусы проведут 5 мая в Париже против Финляндии (17.15). Далее белорусы сыграют с 6 мая с Чехией (17.15), 8 мая — с Канадой (17.15), 10 мая — со Швейцарией (17.15), 12 мая — с Францией (21.15), 13 мая встретятся со Словенией (17.15), а завершат выступление в групповой стадии 16 мая с Норвегией (13.15). Группа А (Швеция, Россия, США, Германия, Латвия, Дания, Словакия) сыграет в Кельне.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.