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29 апреля 2017, 12:33 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операции

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Хоккеист СКА и сборной России Илья Ковальчук не сможет принять участие в матчах чемпионата мира 2017 года из-за операции. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Юрий Николаев.

Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил что хоккеист доигрывал концовку сезона с травмой и из-за повреждения может пропустить турнир. Увеличить
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Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что хоккеист доигрывал концовку сезона с травмой и из-за повреждения может пропустить чемпионат мира. Позже Николаев подтвердил, что 34-летний форвард пройдет медобследование в Германии в связи с травмой колена.

«Ему предстоит операция (на колене), он пропустит чемпионат мира», — сказал Николаев.

Ковальчук регулярно играл в плей-офф чемпионата КХЛ, который завершился 16 апреля. В финальной серии армейцы обыграли магнитогорский «Металлург». В плей-офф форвард провел 18 матчей, набрав 9 очков (6 шайб + 3 передачи). В регулярном чемпионате на его счету 78 (32+46) очков в 60 играх.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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