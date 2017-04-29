Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операции
МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Хоккеист СКА и сборной России Илья Ковальчук не сможет принять участие в матчах чемпионата мира 2017 года
из-за операции. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Юрий Николаев.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что хоккеист доигрывал концовку сезона с травмой и
«Ему предстоит операция (на колене), он пропустит чемпионат мира», — сказал Николаев.
Ковальчук регулярно играл в
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.
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