Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операции

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Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что хоккеист доигрывал концовку сезона с травмой и из-за повреждения может пропустить чемпионат мира. Позже Николаев подтвердил, что 34-летний форвард пройдет медобследование в Германии в связи с травмой колена.

«Ему предстоит операция (на колене), он пропустит чемпионат мира», — сказал Николаев.

Ковальчук регулярно играл в плей-офф чемпионата КХЛ, который завершился 16 апреля. В финальной серии армейцы обыграли магнитогорский «Металлург». В плей-офф форвард провел 18 матчей, набрав 9 очков (6 шайб + 3 передачи). В регулярном чемпионате на его счету 78 (32+46) очков в 60 играх.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.