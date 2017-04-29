Сборная Украины по хоккею набрала единственное очко на ЧМ в проигранном матче с Кореей

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Матч закончился со счетом 2:1 в пользу азиатской команды.

Две шайбы в основное время были заброшены во втором периоде игры. На исходе 25-й минуты счет открыл Джин Хуи Ан, а на 33-й минуте равновесие восстановил Сергей Бабинец.

В дальнейшем голов с игры зрители так и не увидели ни в основное время, ни в овертайме. А в серии буллитов голы забили игроки сборной Кореи Майкл Свифт и Сангун Шин. В свою очередь, Никита Буценко и Виталий Лялька не сумели переиграть голкипера соперников.

Таким образом сборная Южной Кореи заняла 2-е место на турнире и впервые в своей истории попала в Топ-дивизион, компанию 16 сильнейших команд мира.

Турнир выиграла сборная Австрии — 12 очков, а у Южной Кореи и Казахстана по 11 баллов (корейцы выше в таблице за счет победы в очном матче). В нижней части турнирной таблицы расположились команды Польши — 7, Венгрии — 3 и Украины — 1.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею в Киеве проходил с 22 по 28 апреля.