Свежий взгляд: сборная Южной Кореи пробилась в элитный дивизион ЧМ по хоккею

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Австрийская сборная набрала 12 очков, а южнокорейская — 11. В активе команды Казахстана столько же очков, сколько и у Южной Кореи, но она оказалась на третьем месте, поскольку проиграла в личной встрече. На четвертой строчке финишировала команда Польши (7), на пятой — команда Венгрии (3), на шестой — команда Украины (1).

Под руководством Пэка и Пака

Австрийцы до 2006 года играли в топ-дивизионе практически регулярно, потом же то понижались в ранге, то повышались. Большинство ее игроков выступают в австрийской хоккейной лиге, преимущественно за «Клагенфурт» и «Ред Булл», чья «молодежка» играла в чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в сезоне-2013/14.

Сборная Южной Кореи вышла в хоккейную элиту впервые. Она полностью сформирована из игроков южнокорейских клубов, причем 13 из них представляют «Анян Халла», четырехкратного победителя Азиатской хоккейной лиги — чемпионата, в котором, помимо команд из Южной Кореи, также выступают команды из Китая, Японии и российский «Сахалин» (в сезоне-2016/17 он добрался до финала). В составе южнокорейской сборной есть четверо канадцев — это вратарь Мэтт Далтон, защитники Алекс Плант и Эри Реган, нападающий Майкл Свифт. Далтон с 2011 по 2012 годы играл за подмосковный «Витязь», а с 2012 по 2014-й — за нижнекамский «Нефтехимик», после чего перешел в «Анян Халла».

Главным тренером команды Южной Кореи с июля 2014 года является Джим Пэк. Он родился в Сеуле в 1967 году, но уже в 1968 году его родители переехали в Торонто, а в 1985-м он был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» под 170-м номером. Помимо «Питтсбурга» Пэк, игравший на позиции защитника, выступал за «Лос-Анджелес» и «Оттаву». В сезоне-1990/91 он дебютировал в НХЛ за «Питтсбург» и в этот же год стал обладателем Кубка Стэнли и повторил достижение в следующем сезоне. Всего в НХЛ кореец, выступавший на позиции защитника, сыграл 244 матча, в которых набрал 39 (6+33) очков. Пэк стал первым корейцем в НХЛ.

Помогает Пэку другой уроженец Сеула — Ричард Пак, поигравший за шесть клубов НХЛ, а в 2004 году в составе сборной США ставший бронзовым призером чемпионата мира.

В группе А первого дивизиона чемпионата мира 2017 года южнокорейская сборная проиграла лишь раз, но разгромно, будучи разбитой австрийской командой со счетом 0:5. Другие же сборные были ею повержены — команда Польши была обыграна со счетом 4:2, команда Венгрии — со счетом 3:1, команда Украины, как уже было отмечено выше, со счетом 2:1. Самая же значительная победа сборной Южной Кореи была одержана над командой Казахстана, считавшейся фаворитом турнира. Из 22 игроков, вызванных в казахстанскую команду для выступления в Киеве, 19 — хоккеисты «Барыса», клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — сильнейшей в Евразии. Однако южнокорейская сборная не просто оказала достойное сопротивление, но и убедительно выиграла — 5:2.

Первым «выходом в свет» для сборной Южной Кореи станет не чемпионат мира 2018 года, а домашняя Олимпиада. Место в основной сетке олимпийского хоккейного турнира южнокорейская команда получила, поскольку представляет страну-организатора соревнований; как известно, Игры пройдут в Пхенчхане. Сборная Южной Кореи на Олимпиаде сыграет в группе с командами Канады, Чехии и Швейцарии.

Четыре дивизиона чемпионата мира

В первом дивизионе также есть группа Б, которая ниже классом. Сейчас там играют команды Великобритании, Японии, Литвы, Эстонии, Хорватии и Нидерландов. Сборная, которая в следующем году будет выступать в группе А, определится в субботу в очном поединке британцев и японцев. Ее в 2018 году заменит команда Украины, в группе А ставшая последней. Сборная, занявшая последнее место в группе Б первого дивизиона чемпионата мира, вылетит в группу А второго дивизиона.

Всего же чемпионат мира включает в себя четыре дивизиона — это элитный, первый (группы А и Б), второй (группы А и Б) и третий.

Во втором дивизионе в группе А играли команды Румынии (1-е место), Австралии (2-е), Сербии (3-е), Бельгии (4-е), Исландии (5-е) и Испании (6-е), в группе Б — команды Китая (1-е место), Новой Зеландии (2-е), Израиля (3-е), Северной Кореи (4-е), Мексики (5-е) и Турции (6-е).

Турнир в третьем дивизионе проводился в другом формате — сборные были разделены на две группы, по две лучшие из которых играли в плей-офф. В группе А выступали команды Болгарии, Китайского Тайбэя, Боснии и Герцеговины и Гонконга, в группе Б — команды Люксембурга, Грузии, Южной Африки и ОАЭ. В финале встретились сборные Болгарии и Люксембурга. Люксембургская команда одержала победу со счетом 10:4.

Что касается турнира элитного дивизиона чемпионата мира — 2017, матчи которого пройдут с 5 по 21 мая в Германии и Франции, то там сыграют сборные Белоруссии, Германии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, России, Словакии, Словении, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции.