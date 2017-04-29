Томас Грайсс и Деннис Зайденберг усилят сборную Германии на ЧМ-2017

НХЛ в немецкой команде представят три игрока, в том числе нападающий «Аризоны Койотс» Тобиас Ридер.

Грайсс впервые сыграл на чемпионате мира в 2016 году, одержав три победы в четырёх играх. В сезоне-2016/17 он выиграл 26 матчей из 49 с процентом отражённых бросков 91,3 и коэффициентом надёжности 2,69.

Для Зайденберга этот чемпионат мира станет четвёртым в карьере. В прошедшем сезоне он набрал 22 (5+17) очка в 73 матчах.