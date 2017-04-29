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29 апреля 2017, 1:05 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Томас Грайсс и Деннис Зайденберг усилят сборную Германии на ЧМ-2017

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс и защитник Деннис Зайденберг сыграют за сборную Германии на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте «островитян».

НХЛ в немецкой команде представят три игрока, в том числе нападающий «Аризоны Койотс» Тобиас Ридер.

Грайсс впервые сыграл на чемпионате мира в 2016 году, одержав три победы в четырёх играх. В сезоне-2016/17 он выиграл 26 матчей из 49 с процентом отражённых бросков 91,3 и коэффициентом надёжности 2,69.

Для Зайденберга этот чемпионат мира станет четвёртым в карьере. В прошедшем сезоне он набрал 22 (5+17) очка в 73 матчах.

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