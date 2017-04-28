Сборная Южной Кореи победила Украину и лишила Казахстан путевки в элитный дивизион чемпионата мира

Основное время и овертайм встречи завершилось ничьей, а в серии буллитов сильнее были корейцы — 2:1.

Обе шайбы были заброшены во втором периоде. На 25-й минуте Джин Ху Ахн вывел корейцев вперед, но на 34-й Сергей Бабинец сравнял счет. В серии буллитов корейцы были точнее соперника, реализовав два броска против нуля — это сделали Майкл Сфивт и Сангхун Шин.

Таким образом, сборная Южной Кореи набрала 11 очков и заняла второе место в группе. Столько же баллов у Казахстана, однако корейцы выше, благодаря победе в очном матче. Первое же место в группе заняла Австрия, в активе которой 12 баллов.