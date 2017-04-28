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28 апреля 2017, 23:28 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Крис Ли приглашён в тренировочный лагерь сборной Канады перед ЧМ-2017

В сборную Канады для участия в чемпионате мира по хоккею вошли ещё четыре игрока: защитник Марк-Эдуар Власич, нападающие Митч Марнер («Торонто Мэйпл Лифс») и Брэйден Шенн («Филадельфия Флайерз»), а также вратарь Чад Джонсон («Калгари Флэймз»). Об этом сообщается на официальном сайте сборной.

Канадцы проводят тренировочный лагерь перед стартом мирового первенства в Женеве. На сборы также приглашены защитники Крис Ли («Металлург» Мг) и Майк Кард («Лёвен»). Во время сборов канадская команда проведёт товарищеский матч.

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