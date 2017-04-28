Крис Ли приглашён в тренировочный лагерь сборной Канады перед ЧМ-2017

Канадцы проводят тренировочный лагерь перед стартом мирового первенства в Женеве. На сборы также приглашены защитники Крис Ли («Металлург» Мг) и Майк Кард («Лёвен»). Во время сборов канадская команда проведёт товарищеский матч.