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28 апреля 2017, 23:33 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Sports.kz

Доус стал лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата мира-2017

Нападающий сборной Казахстана Найджел Доус отметился хорошей результативностью в матчах первого дивизиона группы «А», сообщает Sports.kz.

Несмотря на одиннадцать шайб, заброшенных австрийцами в ворота сборной Польши в последнем матче (11:0), позиции Доуса в индивидуальных рейтингах не пошатнулись. В пяти матчах Найджел набрал 9 (5+4) очков и стал лучшим бомбардиром турнира. На втором месте — нападающий сборной Австрии Константин Комарек — 9 (4+5). В ТОП-3 самых результативных игроков чемпионата мира-2017 попал еще один хоккеист сборной Казахстана — нападающий Брэндон Боченски — на его счету 7 (2+5) очков.

Помимо первого места в списке бомбардиров, Доус выиграл и гонку снайперов — 5 шайб. По этому показателю он опережает форвардов сборной Австрии Комарека и его соотечественника Брайана Леблера (оба — по 4).

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