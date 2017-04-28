Доус стал лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата мира-2017

Несмотря на одиннадцать шайб, заброшенных австрийцами в ворота сборной Польши в последнем матче (11:0), позиции Доуса в индивидуальных рейтингах не пошатнулись. В пяти матчах Найджел набрал 9 (5+4) очков и стал лучшим бомбардиром турнира. На втором месте — нападающий сборной Австрии Константин Комарек — 9 (4+5). В ТОП-3 самых результативных игроков чемпионата мира-2017 попал еще один хоккеист сборной Казахстана — нападающий Брэндон Боченски — на его счету 7 (2+5) очков.



Помимо первого места в списке бомбардиров, Доус выиграл и гонку снайперов — 5 шайб. По этому показателю он опережает форвардов сборной Австрии Комарека и его соотечественника Брайана Леблера (оба — по 4).