Сборная Австрии разгромила поляков в матче ЧМ по хоккею в Киеве
В столичном Дворце спорта завершился предпоследний матч Чемпионата мира по хоккею среди команд второго по значимости Дивизона 1А, в котором сборная Австрии разгромила команду Польши, сообщает официальный сайт турнира.
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Матч завершился со счетом 11:0.
Таким образом сборная Австрии гарантировала себе место в
Австрийцы имели полное преимущество на протяжении всей игры. забросив три шайбы в первом периоде, и поч четыре — во втором и третьем.
Три шайбы в этом матче забросил в ворота соперника Брайан Леблер, по две — Конатсантин Комарек и Лукас Хаудум, по одной — Мартин Ульмер, Фабио Хофер, Томас Раффл и Стевен Стронг.
Таким образом, сборная Австрии стала лидером турнирной таблицы — 12 очков. Следом идут команды Казахстана (11), Южной Кореи (9), Польши (7), Венгрии (3) и Украины (0.).
На вторую путевку в
Заключительный матч ЧМ в Киеве Южная Корея — Украина состоится сегодня вечером. Начало игры в 20.30.
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