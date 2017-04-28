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28 апреля 2017, 19:58 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | УНИАН

Сборная Австрии разгромила поляков в матче ЧМ по хоккею в Киеве

В столичном Дворце спорта завершился предпоследний матч Чемпионата мира по хоккею среди команд второго по значимости Дивизона 1А, в котором сборная Австрии разгромила команду Польши, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 11:0. Увеличить
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Матч завершился со счетом 11:0.

Таким образом сборная Австрии гарантировала себе место в Топ-дивизионе, турнире 16 сильнейших команд мира, на 2018-й год.

Австрийцы имели полное преимущество на протяжении всей игры. забросив три шайбы в первом периоде, и поч четыре — во втором и третьем.

Три шайбы в этом матче забросил в ворота соперника Брайан Леблер, по две — Конатсантин Комарек и Лукас Хаудум, по одной — Мартин Ульмер, Фабио Хофер, Томас Раффл и Стевен Стронг.

Таким образом, сборная Австрии стала лидером турнирной таблицы — 12 очков. Следом идут команды Казахстана (11), Южной Кореи (9), Польши (7), Венгрии (3) и Украины (0.).

На вторую путевку в Топ-дивизион претендуют команды Казахстана и Южной Кореи.

Заключительный матч ЧМ в Киеве Южная Корея — Украина состоится сегодня вечером. Начало игры в 20.30.

Сборная Австрии
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