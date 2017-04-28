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28 апреля 2017, 0:48 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | УНИАН

Сборная Австрии разгромила команду Кореи на чемпионате мира по хоккею в Киеве

В столичном Дворце спорта завершился матч чемпионата мира по хоккею среди команд Дивизиона 1А, в котором сборная Австрии обыграла команду Южной Кореи, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 5:0. Увеличить
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Игра завершилась со счетом 5:0.

Австрийцы решили судьбу матча еще в первом периоде, забросив три безответных шайбы. В дальнейшем команда Роджера Бадера забросила еще по одному голу в каждом периоде.

На 13-й минуте счет открыл Лукас Хаудум, Спустя 50-й секунд, на той же минуте, Брайан Леблер забил второй гол, а на 17-й минуте Доминик Хайнрих довел счет до крупного — 3:0.

Во втором периоде Константин Комарек довел счет до 4:0. А в заключительном третьем — пятую шайбу забил Стевен Стронг.

Таким образом, после этого матча у команд Австрии и Кореи — по 9 очков, Казахстана — 9, Польши — 7, Венгрии — 3, Украины — 0.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сборная Польши выиграла у команды Венгрии со счетом 2:0.

Сборная Австрии
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Сборная Польши обыграла Венгрию в первом матче дня чемпионата мира по хоккею в Киеве

Сборная Польши обыграла Венгрию в первом матче дня чемпионата мира по хоккею в Киеве

В столичном Дворце спорта завершился первый матч дня чемпионата мира по хоккею среди команд Дивизиона 1А, в котором сборная Польши обыграла команду Венгрии, сообщает официальный сайт турнира.
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