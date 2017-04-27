Нападающий Ник Шмальц сыграет за команду США на ЧМ-2017
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Ник Шмальц примет участие в чемпионате мира по хоккею-2017 в составе сборной США, информирует официальный «твиттер» национальной команды.
21-летний Шмальц в регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 принял участие в 61 матче, сумев записать на свой счёт 28 (6+22) результативных баллов при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени, проводя на льду в среднем 13 минут.
Напомним, сегодня стало известно, что за сборную США на ЧМ-2017 также сыграют Тревор ван Римсдайк и Чарли Макэвой.
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