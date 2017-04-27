Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29577782/
27 апреля 2017, 20:31 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Нападающий Ник Шмальц сыграет за команду США на ЧМ-2017

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Ник Шмальц примет участие в чемпионате мира по хоккею-2017 в составе сборной США, информирует официальный «твиттер» национальной команды.

21-летний Шмальц в регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 принял участие в 61 матче, сумев записать на свой счёт 28 (6+22) результативных баллов при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени, проводя на льду в среднем 13 минут.

Напомним, сегодня стало известно, что за сборную США на ЧМ-2017 также сыграют Тревор ван Римсдайк и Чарли Макэвой.

Сборная США
Новости Матчи Состав Статистика
Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Сборная Польши обыграла Венгрию в первом матче дня чемпионата мира по хоккею в Киеве

Сборная Польши обыграла Венгрию в первом матче дня чемпионата мира по хоккею в Киеве

В столичном Дворце спорта завершился первый матч дня чемпионата мира по хоккею среди команд Дивизиона 1А, в котором сборная Польши обыграла команду Венгрии, сообщает официальный сайт турнира.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов